Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (1) - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yangında doğrudan etkilenen 722 vatandaşımız yaralıydı. 708'inin tedavisini burada yine koordinasyonunu İl Sağlık Müdürlüğümüzce yaptığımız tedavileri tamamlandı." dedi.

Bakan Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Antalya'nın Manavgat ilçesinde AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki değerlendirme toplantısı öncesi açıklama yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılar acil şifalar diledi.

28 Temmuz'da başlayan yangının ilk saatlerinden itibaren devletin tüm kurumlarıyla, bakanlarıyla, milletvekilleriyle, belediyeleriyle, sivil toplum örgütleriyle Antalya'nın, Manavgat'ın, Akseki'nin, Alanya'nın yardımına koştuğunu aktaran Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Burada yaşayan birçok canlımız var. Canlılarımızı korumak adına, ormanlarımızı korumak adına, yerleşim yerlerini korumak adına canla başla çalıştılar. Hem yangını durdurma noktasında burada Antalya'mızda bir ve beraber olarak, birlik beraberlik şuuru içinde çalıştılar. İnanın dünyanın belki birçok noktasında selleri, yangınları, heyelanları görüyoruz ve bu noktada gerçekten hızlı aksiyon almak adına vatandaşlarımız yarasını en hızlı sarmak, ihtiyaçları en hızlı şekilde gidermek adına tüm ekiplerimiz insan üstü bir gayretle çalışıyorlar ve yangında hakikaten çok önemli bir mücadele verdiler. Ben bu mücadeleye katılan tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bizi tüm Türkiye'den, 84 milyon vatandaşımızı desteklediği tüm gönüllerin Antalya'mız için attığı bir süreçte arkadaşlarımız canlarını dahi tehlikeye atmak suretiyle çalışıyorlar. Bugün işi bir tarafından, masanın bir ucundan tutma zamanıdır ve bu anlayışla çalışma zamanıdır. 28 Temmuz'da 4 ayrı noktada yangınımız başladı ve Antalya'mızda doğrudan 50 mahallemizi yerleşim yerini etkiledi ve hemen burada oluşturduğumuz koordinasyonla Antalya İl Jandarma Komutanlığımız, emniyet birimlerimizle birlikte bu mahallede yaşayan vatandaşlarımızı güvenli alanlara çektik."

"Yaralı 708 vatandaşın tedavileri tamamlandı"

Kurum, çalışmalara 17 sivil toplum kuruluşunun dahil olduğunu belirterek, "91 araç ve 445 personelle. Burada Kızılay gönüllülerimiz, AFAD gönüllülerimiz var, gönüllü vatandaşlarımız var. Türkiye'nin her yerinden gelip orada yangından zarar gören vatandaşlarımıza destek olmak için, moral vermek için gelen vatandaşlarımız var." diye konuştu.

Destek olanlara teşekkür eden Kurum, şunları söyledi:

"Yangında doğrudan etkilenen 722 vatandaşımız yaralıydı. 708'inin tedavisini burada yine koordinasyonunu İl Sağlık Müdürlüğümüzce yaptığımız tedavileri tamamlandı. Sadece 7 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. Onlarda da herhangi bir risk söz konusu değil. Afetten etkilenen vatandaşlarımızı hem Kızılayımız hem de Aile Bakanlığımızla birlikte psikososyal desteklerimiz devam ediyor. Bu çerçevede 45 mahallede, her mahallede görebilirsiniz afetzede kardeşlerimiz yanında toplamda bugüne kadar 2 bin 400 afetzede kardeşimize destek, psikososyal destek verdik."

Yangın bölgesinde etkilenen hayvanların bulunduğunu anımsatan Kurum, "Bu hayvanlarımıza da 7 gün 24 saat veteriner hizmeti verilmektedir. Yaralı hayvanlarımızı her türlü tedaviyi uygulayan 70 veteriner hekimimiz bu hususta çalışıyor." dedi.

"Şu ana kadar 93 aileye konteynerleri sahada kurduk"

Bakan Kurum, yangın dolayısıyla yurtlarda 59 vatandaşın misafir edildiğini açıkladı.

Vatandaşların tarlasından, hayvanların yanından ayrılmak istemediğini belirten Kurum, "Onların hızlıca çadır ve konteyner ihtiyaçlarını gidermek için AFAD koordinasyonunda çalışmamızı başlattık. Şu ana kadar 93 aileye konteynerleri sahada kurduk. Bunun dışında da yine 20 mahallemizde wc, duş sistemini kurmak suretiyle günlük ihtiyaçlarını karşılayacak adımlarımızı attık. Diğer taraftan çadır ihtiyaçlarımızı da hem hayvanlarımızın barınabilmesi amacıyla hem de insanlarımızın, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu çadırlara ilişkin de şu ana kadar 133 çadır kurulmuş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Kızılay koordinasyonunda yemek dağıtımlarının devam ettiğini aktaran Kurum, "Günde ortalama 14 bin vatandaşımıza yemek dağıtılıyor. Şu ana kadar bölgemize gelen nakdi yardım, 47,5 milyon lira." dedi.

"2 bin vatandaşımız doğrudan yangından etkilenmiş"

Bakan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Nakdi yardım çerçevesinde ailelerimizi evleri yangında zarar gören, yangın afeti sebebiyle yine arsalarında, arazilerinde, tarım alanlarında zarar gören vatandaşlarımıza nakdi yardımları yapmaya başladık. Bu çerçevede şu ana kadar 912 kişiye yaklaşık 13 milyon lira nakdi ödeme yapıldı. Evi tamamen yanan vatandaşlarımıza 50 bin liraya kadar hasarları verilecek, bu çerçevede bunların ilk bedelleri yatırıldı kısmi olarak kalan kısmı da yatırılmaya devam edecek. Yine canlı hayvanlarımıza, tarım arazilerimize gelen zararların tespitlerini de gerek defterdarlığımız gerek tarım il müdürlüğümüz yapmaktadır. Bu çerçevede yine zarar gören vatandaşlarımıza hayvanların rayiç bedeli neyse bu bedel çerçevesinde yardımlar yapılacaktır. Aynı şekilde tarım arazilerinde yangında dolayı meydana gelen zararları da karşılayacak adımları atıyoruz."

Bölgede hayatı normale döndürmek için canla başla çalıştıklarını dile getiren Kurum, "Bir taraftan da hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz. Bu da bizim açımızdan çok önemli çünkü vatandaşımız evine girmek istiyor. Şu an 2 bin vatandaşımız doğrudan yangından etkilenmiş durumda. Yapmış olduğumuz hasar tespitlerle toplamda 6 bin bağımsız bölümün incelenmesi yapıldı ve 2006 adet bağımsız birimin acil ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespiti yapıldı, bunların 1118'i de konut."

(Sürecek)