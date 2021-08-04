Üye Girişi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (1) - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (1)

04.08.2021 21:42
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (1), System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yangında doğrudan etkilenen 722 vatandaşımız yaralıydı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yangında doğrudan etkilenen 722 vatandaşımız yaralıydı. 708'inin tedavisini burada yine koordinasyonunu İl Sağlık Müdürlüğümüzce yaptığımız tedavileri tamamlandı." dedi.

Bakan Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Antalya'nın Manavgat ilçesinde AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki değerlendirme toplantısı öncesi açıklama yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılar acil şifalar diledi.

28 Temmuz'da başlayan yangının ilk saatlerinden itibaren devletin tüm kurumlarıyla, bakanlarıyla, milletvekilleriyle, belediyeleriyle, sivil toplum örgütleriyle Antalya'nın, Manavgat'ın, Akseki'nin, Alanya'nın yardımına koştuğunu aktaran Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Burada yaşayan birçok canlımız var. Canlılarımızı korumak adına, ormanlarımızı korumak adına, yerleşim yerlerini korumak adına canla başla çalıştılar. Hem yangını durdurma noktasında burada Antalya'mızda bir ve beraber olarak, birlik beraberlik şuuru içinde çalıştılar. İnanın dünyanın belki birçok noktasında selleri, yangınları, heyelanları görüyoruz ve bu noktada gerçekten hızlı aksiyon almak adına vatandaşlarımız yarasını en hızlı sarmak, ihtiyaçları en hızlı şekilde gidermek adına tüm ekiplerimiz insan üstü bir gayretle çalışıyorlar ve yangında hakikaten çok önemli bir mücadele verdiler. Ben bu mücadeleye katılan tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bizi tüm Türkiye'den, 84 milyon vatandaşımızı desteklediği tüm gönüllerin Antalya'mız için attığı bir süreçte arkadaşlarımız canlarını dahi tehlikeye atmak suretiyle çalışıyorlar. Bugün işi bir tarafından, masanın bir ucundan tutma zamanıdır ve bu anlayışla çalışma zamanıdır. 28 Temmuz'da 4 ayrı noktada yangınımız başladı ve Antalya'mızda doğrudan 50 mahallemizi yerleşim yerini etkiledi ve hemen burada oluşturduğumuz koordinasyonla Antalya İl Jandarma Komutanlığımız, emniyet birimlerimizle birlikte bu mahallede yaşayan vatandaşlarımızı güvenli alanlara çektik."

"Yaralı 708 vatandaşın tedavileri tamamlandı"

Kurum, çalışmalara 17 sivil toplum kuruluşunun dahil olduğunu belirterek, "91 araç ve 445 personelle. Burada Kızılay gönüllülerimiz, AFAD gönüllülerimiz var, gönüllü vatandaşlarımız var. Türkiye'nin her yerinden gelip orada yangından zarar gören vatandaşlarımıza destek olmak için, moral vermek için gelen vatandaşlarımız var." diye konuştu.

Destek olanlara teşekkür eden Kurum, şunları söyledi:

"Yangında doğrudan etkilenen 722 vatandaşımız yaralıydı. 708'inin tedavisini burada yine koordinasyonunu İl Sağlık Müdürlüğümüzce yaptığımız tedavileri tamamlandı. Sadece 7 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. Onlarda da herhangi bir risk söz konusu değil. Afetten etkilenen vatandaşlarımızı hem Kızılayımız hem de Aile Bakanlığımızla birlikte psikososyal desteklerimiz devam ediyor. Bu çerçevede 45 mahallede, her mahallede görebilirsiniz afetzede kardeşlerimiz yanında toplamda bugüne kadar 2 bin 400 afetzede kardeşimize destek, psikososyal destek verdik."

Yangın bölgesinde etkilenen hayvanların bulunduğunu anımsatan Kurum, "Bu hayvanlarımıza da 7 gün 24 saat veteriner hizmeti verilmektedir. Yaralı hayvanlarımızı her türlü tedaviyi uygulayan 70 veteriner hekimimiz bu hususta çalışıyor." dedi.

"Şu ana kadar 93 aileye konteynerleri sahada kurduk"

Bakan Kurum, yangın dolayısıyla yurtlarda 59 vatandaşın misafir edildiğini açıkladı.

Vatandaşların tarlasından, hayvanların yanından ayrılmak istemediğini belirten Kurum, "Onların hızlıca çadır ve konteyner ihtiyaçlarını gidermek için AFAD koordinasyonunda çalışmamızı başlattık. Şu ana kadar 93 aileye konteynerleri sahada kurduk. Bunun dışında da yine 20 mahallemizde wc, duş sistemini kurmak suretiyle günlük ihtiyaçlarını karşılayacak adımlarımızı attık. Diğer taraftan çadır ihtiyaçlarımızı da hem hayvanlarımızın barınabilmesi amacıyla hem de insanlarımızın, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu çadırlara ilişkin de şu ana kadar 133 çadır kurulmuş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Kızılay koordinasyonunda yemek dağıtımlarının devam ettiğini aktaran Kurum, "Günde ortalama 14 bin vatandaşımıza yemek dağıtılıyor. Şu ana kadar bölgemize gelen nakdi yardım, 47,5 milyon lira." dedi.

"2 bin vatandaşımız doğrudan yangından etkilenmiş"

Bakan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Nakdi yardım çerçevesinde ailelerimizi evleri yangında zarar gören, yangın afeti sebebiyle yine arsalarında, arazilerinde, tarım alanlarında zarar gören vatandaşlarımıza nakdi yardımları yapmaya başladık. Bu çerçevede şu ana kadar 912 kişiye yaklaşık 13 milyon lira nakdi ödeme yapıldı. Evi tamamen yanan vatandaşlarımıza 50 bin liraya kadar hasarları verilecek, bu çerçevede bunların ilk bedelleri yatırıldı kısmi olarak kalan kısmı da yatırılmaya devam edecek. Yine canlı hayvanlarımıza, tarım arazilerimize gelen zararların tespitlerini de gerek defterdarlığımız gerek tarım il müdürlüğümüz yapmaktadır. Bu çerçevede yine zarar gören vatandaşlarımıza hayvanların rayiç bedeli neyse bu bedel çerçevesinde yardımlar yapılacaktır. Aynı şekilde tarım arazilerinde yangında dolayı meydana gelen zararları da karşılayacak adımları atıyoruz."

Bölgede hayatı normale döndürmek için canla başla çalıştıklarını dile getiren Kurum, "Bir taraftan da hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz. Bu da bizim açımızdan çok önemli çünkü vatandaşımız evine girmek istiyor. Şu an 2 bin vatandaşımız doğrudan yangından etkilenmiş durumda. Yapmış olduğumuz hasar tespitlerle toplamda 6 bin bağımsız bölümün incelenmesi yapıldı ve 2006 adet bağımsız birimin acil ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespiti yapıldı, bunların 1118'i de konut."

(Sürecek)

Murat Kurum, Manavgat, Antalya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (1) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Oğulcan Çağlayan krizi çözüldü! Galatasaray, Çaykur Rizespor'a 3 futbolcu verecek 21:34 Oğulcan Çağlayan krizi çözüldü! Galatasaray, Çaykur Rizespor'a 3 futbolcu verecek Bakan Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuştu: Aşılamada normal hızımıza dönüyoruz 21:08 Bakan Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuştu: Aşılamada normal hızımıza dönüyoruz Marmaris'teki evine alevlerin dayandığı Şahan Gökbakar'dan eşine duygusal sözler: Evimiz yanarsa hiç önemli değil 20:46 Marmaris'teki evine alevlerin dayandığı Şahan Gökbakar'dan eşine duygusal sözler: Evimiz yanarsa hiç önemli değil
Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı 20:32 Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı 7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti 19:44 7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti 2 doz koronavirüs aşısı olmayanlar kahvehane ve kıraathaneye alınmayacak 18:50 2 doz koronavirüs aşısı olmayanlar kahvehane ve kıraathaneye alınmayacak
Düğünde atılan havai fişekler yangına sebep oldu! Alevler büyürken bile devam ettiler 18:16 Düğünde atılan havai fişekler yangına sebep oldu! Alevler büyürken bile devam ettiler Manavgat'ı yakan 16 yaşındaki şüpheliyle ilgili yeni ayrıntılar! Çıkarttığı yangını bir de kameraya kaydetmiş 17:40 Manavgat'ı yakan 16 yaşındaki şüpheliyle ilgili yeni ayrıntılar! Çıkarttığı yangını bir de kameraya kaydetmiş

Son Dakika Haberleri
19:44 7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti
19:28 Çekimde bayılınca bayılınca beyninde tümör olduğu anlaşılan Hülya Duyar'ın tümörü alındı
19:20 Tarkan'dan takdir toplayan hareket! Yangın bölgelerine yarım milyonluk gizli yardımda bulundu
19:08 Terim'den TFF'ye Oğulcan Çağlayan tepkisi: Komik bir durum
18:52 Göçük altında kalan işçi hayata böyle umutla baktı
18:38 İngiltere futbol tarihinin en pahalı transferi! Manchester City, Grealish için 100 milyon pound ödeyecekler
18:37 Erdoğan'dan, MHP lideri Bahçeli'ye evinde ziyaret! Güncel konular değerlendirilecek
18:36 Son Dakika: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun kıskıvrak yakalandı
18:16 Türk Hava Kurumu'na, CHP'li başkanların açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu ziyareti gerçekleşti
17:34 Fenerbahçe'de, Caner'in yeri hemen doldu! Kasımpaşa'dan Çağtay Kurukalıp ile anlaşma sağlandı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında konuşuyor: Yerleşim bölgelerindeki yangın oradaki büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında konuşuyor: Yerleşim bölgelerindeki yangın oradaki büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır         
21:44
Son Dakika: Milas'taki yangınlarda alevler termik santrale sıçradı, bölgeden patlama sesleri geliyor Son Dakika: Milas'taki yangınlarda alevler termik santrale sıçradı, bölgeden patlama sesleri geliyor         
21:23
Fenerbahçe'de Mesut Özil, Dinamo Kiev maçında yaptığı harika asistle taraftarı mest etti Fenerbahçe'de Mesut Özil, Dinamo Kiev maçında yaptığı harika asistle taraftarı mest etti         
20:48
YAŞ kararlarının dikkat çeken isimleri! Orhan Gürdal tümgeneralliğe yükseltilen astsubay kökenli ilk isim oldu YAŞ kararlarının dikkat çeken isimleri! Orhan Gürdal tümgeneralliğe yükseltilen astsubay kökenli ilk isim oldu         
20:32
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 122 kişi vefat etti, 26 bin 822 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 122 kişi vefat etti, 26 bin 822 yeni vaka tespit edildi         
20:16
Brezilya polisi Türk uçağında yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirdi! Pilotlar ve hostes gözaltında Brezilya polisi Türk uçağında yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirdi! Pilotlar ve hostes gözaltında         
19:27
Son Dakika: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun kıskıvrak yakalandı Son Dakika: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun kıskıvrak yakalandı         
18:36
Bangladeş'te düğüne düşen yıldırım 16 can aldı! Damat yaralandı, alanda olmayan gelin şans eseri kurtuldu Bangladeş'te düğüne düşen yıldırım 16 can aldı! Damat yaralandı, alanda olmayan gelin şans eseri kurtuldu         
17:57
Karabük'te asansörlü ulaşım! Yüksek kesimlerde bulunan mahallelere gitmek artık daha kolay Karabük'te asansörlü ulaşım! Yüksek kesimlerde bulunan mahallelere gitmek artık daha kolay         
17:26
Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti         
16:51
Yangın bölgesinde çalışan Rus uçağının metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı Yangın bölgesinde çalışan Rus uçağının metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı         
16:09
İskoçya'dan 50 bin sterlinlik teşvik! Adalara yerleşecek 100 kişi arıyorlar İskoçya'dan 50 bin sterlinlik teşvik! Adalara yerleşecek 100 kişi arıyorlar         
13:55
Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi         
13:38
Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz         
13:30
Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim         
10:52
Milas yangını termik santrale sıçrarsa ne olacak? Yetkili isim ihtimalleri değerlendirdi: Patlama beklemiyorum Milas yangını termik santrale sıçrarsa ne olacak? Yetkili isim ihtimalleri değerlendirdi: Patlama beklemiyorum         
10:25
Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2021 22:07:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement