Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Manisa'da can kaybımız yok" - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Manisa'da can kaybımız yok"

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Manisa'da can kaybımız yok" "Bursa'da 10 ağır hasarlı, 35 az hasarlı bina tespit edildi" "Ülkemiz iklim değişikliliğinin etkisini net bir şekilde hissetmektedir" Kocaeli'de konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, meydana gelen deprem ve...

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

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"Manisa'da can kaybımız yok"

"Bursa'da 10 ağır hasarlı, 35 az hasarlı bina tespit edildi"

"Ülkemiz iklim değişikliliğinin etkisini net bir şekilde hissetmektedir"

KOCAELİ - Kocaeli'de konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, meydana gelen deprem ve sellerle ilgili açıklama yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaeli İl Koordinasyon Toplantısına katıldı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan kongre merkezinde düzenlenen toplantıya Bakan Kurum'un yanı sıra, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. Basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından Bakan Kurum, Kömürcüler Organize sanayi Bölgesi yöneticileri ile toplantı yaptı. bakan Kurum toplantıların ardından basın açıklaması yaptı.

'Manisa'da can kaybımız yok'

Meydana gelen depremlerin yaşandığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarının yapıldığını söyleyerek konuşmalarına başlayan Bakan Kurum, "Manisa'nın Saruhanlı ilçemizde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu an itibari ile hiçbir can kaybımız söz konusu değil. Yaralımız yok. Bakanlığımız ilgili ekipleri hemen bölgeye intikal edip, hasar çalışmalarına başladı. Van'da 5.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Ekiplerimiz orada da hasar tespit çalışmalarını 15 mahallede yapıyorlar. Hızlı bir şekilde hem Bursa'da hem İstanbul'da hem Van'da hem Manisa'da hem de Bingöl'de ekiplerimiz sahadalar. Vatandaşlarımızın yarasını en kısa sürede sarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"Ülkemiz iklim değişikliliğinin etkisini net bir şekilde hissetmektedir"

"Bu noktada Hayatını kaybedenlere baş sağlığı yaralananlara şifa diliyoruz" diyerek sözlerini sürdüren Kurum, "En kısa zamanda da yaralarını saracağımızdan emin olmalarını istiyoruz. Ülkemiz deprem bölgesi. Bugün bulunduğumuz Kocaeli geçmişte çok büyük acılar yaşadı. Çok sayıda vatandaşımız hayatını yitirdi. Bu noktada deprem hazırlıklı çalışmaları sürdürmeye devam ediyoruz. Kocaeli bu anlamda çok önemli dönüşümler gerçekleştirdi. Hem Gölcük ilçesinde hem de diğer ilçelerimizde kararlı bir şekilde çalışma yapıyoruz. Bugün görüyoruz ki ülkemiz iklim değişikliliğinin etkisini net bir şekilde hissetmektedir. Baktığımızda derelerin taşması, heyelanlar, seller, aşırı yağışlardan vatandaşlarımızda hayatlarını verecek kadar etkilenmektedir. Bize düşen bu çerçevede top yekün hareket etmektir. Bu bir ilin, ilçenin tek başına yapabileceği bir çalışma değildir. Vatandaşımız da bugüne kadar hep birlikte hareket ettik. Virüs sürecinde dünyaya örnek olacak hareketler sergiledik. Ben deprem konusunda da aynı davranışı vatandaşımızdan, belediyelerimizden bekliyorum. Biz de bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda yapılmasında yapılması gereken destek ne ise ekiplerimizle birlikte gece-gündüz vermeye devam ediyoruz. Ben tekrar yaralanan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

"Bursa'da 10 ağır hasarlı, 35 az hasarlı bina tespit edildi"

Bursa'da hasar tespit çalışmalarının belirten Bakan Kurum, "Bursa'da hasar tespit çalışmalarımız tamamlandı. Kester, Orhangazi ve İznik ve İnegöl'de 10 ağır hasarlı, 35 az hasarlı ve diğer yapı ve 10 fabrikamızda hasarsız tespit edildi. Bursa'da olayın olduğu andan itibaren ekiplerimiz hızlı bir şekilde çalışmalarını tamamladı. Ekiplerimiz şu anda Van'da ve Manisa'da çalışmalarını hızlı bir şekilde yapacaklar. Diğer taraftan İstanbul'da yaşanan selde olay olur olmaz İl müdürlüğümüz ekipleri olay yerine intikal ettiler. Bakan yardımcısı görevlendirdik. Bakan yardımcımız, İçişleri Bakan yardımcısı ile birlikte sahadalar. Bu çerçevede de İmar Kanununda iskan edilecek binaları net bir şekilde tariflemiş durumdayız" şeklinde konuştu.

""İmar Kanunu'nda iskan edilebilecek binaları net bir şekilde tariflemiş durumdayız"

İmar çalışmaları ile ilgili bilgiler aktaran Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İmar Kanunu'nda iskan edilebilecek binaları net bir şekilde tariflemiş durumdayız. Kayıt kotunu bir buçuk metre kaydıyla açılabilecek şekilde iskan edilebilecek. Yine bodrum katlarda daha önce yaşanan bir sel vardı Samsun'da. Bu selden sonra İmar Kanunu'nda bir değişiklik yapıldı. Bu çerçevede temel kotunu ancak 50 santim seviyesinde gömebiliyoruz. Eğer diğer tarafını da iskan edeceksen, sel tehlikesi yoksa bu çerçevede geri kalan kısmını açmak durumdayız. Bu noktada çalışmalarımız sürüyor. İklim değişikliği ile ilgili eylem planlarımızı açıkladık ve 7 bölgede de bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürüyor olacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Kocaeli'de planlanan imar çalışmaları ile ilgili bilgiler aktararak sözlerini sonlandırdı.

Murat Kurum, Manisa, Deprem, Bursa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 02:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 'Manisa'da can kaybımız yok' - Son Dakika

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