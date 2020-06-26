Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Manisa'daki deprem) Hamdolsun can kaybımız söz konusu... - Son Dakika
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Manisa'daki deprem) Hamdolsun can kaybımız söz konusu...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Manisa'daki deprem) Hamdolsun can kaybımız söz konusu değil, yaralımız yok. Bakanlığımızın ilgili ekipleri hemen olay yerine intikali gerçekleştiriyorlar ve hasar tespit çalışmalarına başlıyorlar.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "( Manisa'daki deprem) Hamdolsun can kaybımız söz konusu değil, yaralımız yok. Bakanlığımızın ilgili ekipleri hemen olay yerine intikali gerçekleştiriyorlar ve hasar tespit çalışmalarına başlıyorlar."
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26.06.2020 19:51:48. #1.13#
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