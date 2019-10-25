Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Millet Bahçeleri Projesi) Kişi başı yeşil alan miktarı...
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '(Millet Bahçeleri Projesi) Kişi başı yeşil alan miktarı...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Millet Bahçeleri Projesi) Kişi başı yeşil alan miktarı...

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Millet Bahçeleri Projesi) Kişi başı yeşil alan miktarı bizim ülkemizde 8 metrekare. Gelişmiş ülkelere baktığınızda 15-20 metrekarelere geliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: " (Millet Bahçeleri Projesi) Kişi başı yeşil alan miktarı bizim ülkemizde 8 metrekare. Gelişmiş ülkelere baktığınızda 15-20 metrekarelere geliyor. Biz bu projeyle birlikte 2023'e giden yolda şehirlerimizin yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak istiyoruz. Sadece illerimizde, il merkezlerimizde değil ilçe merkezlerine dahil millet bahçeleri yapıyor ve ülkemize yeni güzellikler kazandırıyoruz."

Millet Bahçeleri, Murat Kurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:12 Kaynak: AA
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