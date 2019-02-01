Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'nü Ziyaret Etti
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'nü ziyaret etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'nü ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:41 Kaynak: AA
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