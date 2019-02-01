Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'nü Ziyaret Etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'nü Ziyaret Etti

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'nü ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'nü ziyaret etti.
-3-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:41 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Çorum'da Askeri Araç Devrildi: 3 Asker Yaralı Ülke Başkentlerini Tek Tek Sayan 18 Aylık Bebek, Sosyal Medyada Fenomen Oldu

Cuma Namazına Giden Yaşlı Adam, Yanlışlıkla Kendini Vurdu İYİ Parti, 112 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 19:59:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'nü Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]