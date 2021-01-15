Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Şehit Yunus Mermer Camisi'nin açılışını yaptı - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Şehit Yunus Mermer Camisi'nin açılışını yaptı

15.01.2021 14:05

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in vasiyeti üzerine yaptırılan ve şehidin adını taşıyan caminin açılışını yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in vasiyeti üzerine yaptırılan ve şehidin adını taşıyan caminin açılışını yaptı.

Kurum, bir dizi programlara katılmak üzere geldiği Konya'da, merkez Meram ilçesinde inşaatı tamamlanan Şehit Yunus Mermer Camisi'ne geldi.

Şehidin ailesiyle bir süre sohbet eden Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, şehidin vasiyetinin yerine getirildiğini belirtti.

Kurum, "Bugün hem Yunus Mermer'in hem de tüm şehitlerimiz adına onlara verdiğimiz sözü tutmanın gururu içerisindeyiz. Allah rahmet etsin ve hepsinden razı olsun. Bu kardeşlerimizin adını yaşatmak adına bu camide ismini vermeye vesile olan ailemize, Emlak Konut Genel Müdürlüğüne ve yüklenici firmaya çok teşekkür ediyoruz. Camimiz 3 bin kişi kapasiteli, dersliklerin olduğu, Kur'an kursunun olduğu, mahallemize ve bölgemize hizmet edecek eserimiz." diye konuştu.

Kurum daha sonra şehidin annesi Necla ve babası Recep Mermer ile caminin açılışını gerçekleştirdi. Bu sırada Kurum, kendisine takdim edilen tabloyu, şehidin babası Recep Mermer'e hediye etti.

Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer, 11 Ekim 2019'da Suriye'nin Azez ilçesindeki üs bölgesine teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Kurum, camiye gelişinde kendisini kahve içmeye davet eden 12 yaşındaki Hızır Halis Ziya Özdemir'i de evinde ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Şehit Yunus Mermer Camisi'nin açılışını yaptı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Şehit Yunus Mermer Camisi'nin açılışını yaptı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Şehit Yunus Mermer Camisi'nin açılışını yaptı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Şehit Yunus Mermer Camisi'nin açılışını yaptı

Murat Kurum, Şehit, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Şehit Yunus Mermer Camisi'nin açılışını yaptı - Son Dakika


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