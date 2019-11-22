Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Sinop Valiliğini ziyaret etti
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Sinop Valiliğini ziyaret etti - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Sinop Valiliğini ziyaret etti

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli programlara katılmak üzere Sinop'a geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Sinop Valiliğini ziyaret etti, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli programlara katılmak üzere Sinop'a geldi.


Bakan Kurum'u Sinop Havalimanı'nda Vali Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve diğer yetkililer karşıladı.


Kentteki programları kapsamında Sinop Valiliğini ziyaret eden Kurum, burada Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.


Vali Şakalar, Bakan Kurum'a tekne maketi hediye etti.


Bakan Kurum, daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.


Kurum'a, Bakan Yardımcısı Fatma Varank da eşlik etti.

Sinop Havalimanı, Murat Kurum, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Erdoğan'ın talimatıyla Dipsiz Göl için 4 maddelik eylem planı hazırlandı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi Son dakika: Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 18:34:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Sinop Valiliğini ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]