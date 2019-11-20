Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Sinop'u ziyaret edecek

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 22 Kasım Cuma günü Sinop'u ziyaret edeceğini bildirdi.

Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Kurum'un Sinop programı kapsamında kentteki kentsel dönüşüm ve meydan projesi başta olmak üzere pek çok konu hakkında incelemelerde bulunacağını vurguladı.

Sinop adına hayırlı bir ziyaret olmasını temenni eden Maviş, şunları kaydetti:

"Belediye başkanlarımızın ve kamu kurumlarımızın yöneticilerinin katılımı ile bir değerlendirme toplantısı yapacağız. Bu toplantıda il ve ilçelerimizin temel ihtiyaçlarını değerlendirileceğiz. Sayın Bakanımıza sunulmak üzere İl Başkanımız Uğur Giresun ile birlikte kapsamlı bir rapor hazırladık ve bu bağlamda hemşehrilerimize sözünü verdiğimiz projelerin hayata geçirilmesi için kendilerinin desteğini isteyeceğiz."