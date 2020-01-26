Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sürsürü mahallesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sürsürü mahallesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sürsürü mahallesinde incelemelerde bulundu

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Sürsürü mahallesinde incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Sürsürü mahallesinde incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sürsürü mahallesinde incelemelerde bulundu

Murat Kurum, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:57 Kaynak: AA
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