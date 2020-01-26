Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sürsürü mahallesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sürsürü mahallesinde incelemelerde bulundu
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Sürsürü mahallesinde incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:57 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Sürsürü mahallesinde incelemelerde bulundu.
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