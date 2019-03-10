Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tekirdağ'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tekirdağ'da

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İnşallah 2021 yılında depozito uygulamasına geçeceğiz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İnşallah 2021 yılında depozito uygulamasına geçeceğiz. Depozito uygulamasıyla birlikte eskiden gidip şişeleri verip, gofret alırdık yine aynı süreci işleteceğiz." dedi.

Kurum, AK Parti Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel'in 100. Yıl Mahallesindeki seçim ofisi açılışında yaptığı konuşmada, tüm şehirlerde düzenli depolama tesisleri yaptıklarını söyledi.

Tekirdağ'da çöplerin vahşi şekilde depolandığını belirten Kurum, "Bu depolamaya artık son vermemiz gerekiyor. Biz Sıfır Atık projesine geçtik. Projeyle 14 bin kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçtik. Çöplerimizi artık kaynağında ayrıştırıyoruz." diye konuştu.

"Gelecek nesillerimize daha iyi şehirler bırakıyoruz"

Geri dönüşümün doğa ve çevrenin korunması için önemli olduğunu aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Plastik poşetlerimizi ücretlendirdik. İnşallah 2021 yılında depozito uygulamasına geçeceğiz. Depozito uygulamasıyla birlikte eskiden gidip şişeleri verip, gofret alırdık yine aynı süreci işleteceğiz. Depozito uygulamasıyla birlikte atıklarımızı kaynağında ayrıştırmış olacağız. Plastik poşetlerde yüzde 70 azalma gördük. Kullanım yüzde 70 azaldı. Bu sayede hem çevremizi hem doğamızı koruyoruz. Gelecek nesillerimize daha iyi şehirler bırakıyoruz."

"Kentsel dönüşüm hızlanacak"

Kurum, Ergene Havzası Koruma Eylem Planının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "Ergene ve Çorlu nehirlerinin temizlemek adına tam 5 milyarlık liralık projeyi başlattık. Bu proje çerçevesinde 5 atık su arıtma tesisi ve bu arıtılan suların denize deşarjını içeren projenin yüzde 80'i tamamlandı. 2020'de projeyi tamamlayıp Ergene ve Çorlu nehrinde hiç bir kirliliğe sebebiyet vermeyecek süreci başlatmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak önceliklerinin kentsel dönüşüm olduğunu aktaran Kurum, "Tüm ülkede baktığımızda topraklarımızın yüzde 66'sı deprem bölgesi, nüfusumuzun da yüzde 70'e yakını deprem bölgesinde yaşıyor. Bugüne kadar 82 bin canımızı kaybettik. Bu acıları tekrar yaşamamak için kentsel dönüşümü süratli bir şekilde yapmamız gerekiyor." dedi.

Kurum, konuşmanın ardından seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Kurum, AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mestan Özcan'ın Kültür Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 08:36 Kaynak: AA

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