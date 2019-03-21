Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Toki'nin İndirim Kampanyası) 200 Binin Üzerinde...
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(TOKİ'nin indirim kampanyası) 200 binin üzerinde vatandaşımız bu indirim kampanyasından borçlarını ödemeleri halinde yüzde 22 indirim alabiliyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
: "(TOKİ'nin indirim kampanyası) 200 binin üzerinde vatandaşımız bu indirim kampanyasından borçlarını ödemeleri halinde yüzde 22 indirim alabiliyor. Hem borcunu ödeyecek vatandaşlarımıza hem de yeni konut alacak vatandaşlarımıza hayırlı olsun."
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:04 Kaynak: AA
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