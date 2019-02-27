Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın Faaliyet İzni Alması)...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın Faaliyet İzni Alması)...

55 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın faaliyet izni alması) Sanayicimize, turizmcimize, inşaat sektörümüze destek verecek çok önemli bir bankayı yeniden hayata geçirmiş oluyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: " (Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın faaliyet izni alması) Sanayicimize, turizmcimize, inşaat sektörümüze destek verecek çok önemli bir bankayı yeniden hayata geçirmiş oluyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:06 Kaynak: AA

Türkiye, Murat Kurum, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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