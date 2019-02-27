Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın Faaliyet İzni Alması)...
55 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın faaliyet izni alması) Sanayicimize, turizmcimize, inşaat sektörümüze destek verecek çok önemli bir bankayı yeniden hayata geçirmiş oluyoruz.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:06 Kaynak: AA
Türkiye Emlak Katılım Bankası Geri Dönüyor
Bakan Kurum: 1. Derece Sit Alanlarında İmar Barışı Başvurularını Kabul Etmeyeceğiz
Seçimlere Sayılı Günler Kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sürpriz Paylaşım
Yerli Sürücüsüz Elektrikli Araç Yola Çıkmaya Hazır