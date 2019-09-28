Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Türkiye'de imar planına uymayan 21 bin kaçak yapı tespiti...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Türkiye'de imar planına uymayan 21 bin kaçak yapı tespiti gerçekleştirdik.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:58 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: " Türkiye'de imar planına uymayan 21 bin kaçak yapı tespiti gerçekleştirdik. Bu yapıların 8 bini sahil kesiminde yer alıyor. Bunların 850'ye yakınını bugün itibarıyla yıktık. Kararlı şekilde de 21 bin kaçak yapının yıkımını gerçekleştireceğiz."
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