Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ümraniye Millet Bahçesindeki gürültü bariyerlerini inceledi - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ümraniye Millet Bahçesindeki gürültü bariyerlerini inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ümraniye Millet Bahçesindeki gürültü bariyerlerini inceledi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile beraber Ümraniye Millet Bahçesini gezerek burada yapılan gürültü bariyerini yerinde inceledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ümraniye Millet Bahçesindeki gürültü bariyerlerini inceledi

İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile beraber Ümraniye Millet Bahçesini gezerek burada yapılan gürültü bariyerini yerinde inceledi. Bakan Kurum burada yaptığı açıklamada, "Gürültü bariyeri bizim çevremizi, doğamızı insanlarımızın sağlığını korumak adına geliştirdiğimiz, projelendirdiğimiz ve Türkiye'nin her yerinde 2023 yılına kadar 60 bin metrekare, yapma hedefiyle yola çıktığımız bir projemiz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ümraniye Millet Bahçesini ziyaret etti. Bakan Kurum, İstanbul'da 3 adet bulunan, birisinin de Ümraniye Millet Bahçesinde olduğu, Türkiye'de üretilen gürültü bariyerini yerinde inceledi. Bakan Murat Kurum'a burada Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da eşlik etti.

Ümraniye'deki gürültü bariyerleri hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Gürültü bariyeri bizim çevremizi, doğamızı insanlarımızın sağlığını korumak adına geliştirdiğimiz, projelendirdiğimiz ve Türkiye'nin her yerinde 2023 yılına kadar 60 bin metrekare, gürültü bariyeri yapma hedefiyle yola çıktığımız bir projemiz. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre baktığımızda İstanbul en gürültülü beş şehir arasında yer alıyor. Beşinci şehir bu anlamda. İstanbul'umuzda belediyelerimizle birlikte ortak proje yürütüyoruz. Belediyelerimiz vatandaşımızın yoğun yaşadığı parklar bahçeler konutlar yaşam alanlarında gürültü haritaları çıkarıyorlar. Haritalar çerçevesinde insan sağlığını etkileyebilecek alanlarda da belediyelerimizle birlikte gürültü bariyeri projelerimiz var. Bu kapsamda İstanbul'da üç alanda çalışıyoruz. Birisi Ümraniye E-80 kara yolu güzergahı. Diğer Maltepe D-100. Diğeri de Beyoğlu, Haliç güzergahı üzerinde. Üç projemiz var amacımız hedefimiz 2023 yılına kadar en az 60 bin metrekare gürültü bariyeri projesini tamamlamak. Bu kapsamda ilk projemizi Ümraniye'de Ümraniye Belediyemiz Güler bankası genel müdürlüğümüz çevre yönetimi genel müdürlüğümüzle birlikte gerçekleştirdik. Yüksekliği yaklaşık dört buçuk metreyi bulan ve bin üç yüz metre uzunluğunda ve altı bin metrekare yaklaşık bir gürültü bariyerini inşasını hemen hemen tamamlamak üzereyiz. Tabii çok önemli bir proje bu proje kapsamında Ümraniye Belediyemizle yürüttüğümüz projeye biz 5 milyon lira hibe desteği sağladık. Belediyemizle birlikte yürütüyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum Ümraniye Belediyemize, projemize vermiş oldukları desteklerden ötürü. İnşallah İstanbul'un değişik noktalarında vatandaşımızın sağlığını huzurunu ilgilendiren her alanda yapacağız.

İnsanlar millet bahçesine geldiğinde huzurlu bir ortamda dinlenmek isterler. Bu kapsamda buradaki gürültünün değeri bizim açımızdan çok önemliydi. İlk başta baktığımız verileri de ölçtüğümüz değerlerde burada proje yapılmadan gürültü haritasına baktığınızda 132 desibel gürültü vardı. Proje tamamlandığında, tamamlanma aşamasına geldik ki daha tam anlamıyla bitmedi. Bitmemesine rağmen şu an gürültü haritalarına baktığınızda 60 desibele kadar buradaki gürültü düşmüş durumda.

Burada insan sağlığını rahatsız etmeyecek desibel yaklaşık 60 desibel olması gerekiyor. Televizyonumuzda da yaklaşık bu çerçevede. Anlık ölçümlere baktığınızda da yaklaşık 54,8 - 59 nokta desibel buradaki gürültüyü ölçüyoruz. Bu anlamda projemiz çok önemli. Tamamen yerli malzemeden Türkiye'de üretilmiş ve çevreye doğaya uyumlu, hiç kimseyi rahatsız etmeyen, burada insanlarımızı daha huzurlu bir şekilde burada oturmalarını sağlayan, yine arkamızda konutlarda yaşayan vatandaşlarımızı daha huzurlu bir ortamda yaşamalarını temin etmek amacıyla bu projeyi yürütüyoruz" dedi.

Kısa bir konuşma yapan Başkan İsmet Yıldırım, "Bakanıma, Ümraniye'ye verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu desteğin ufak bir parçası, sağ olsunlar Ümraniye'nin dışında bütün Türkiye belediyelerine ciddi şekilde destek veriyorlar. Ben böyle bir projeyi ve bizim önümüzü açtığı için sağ olsunlar teşekkür ediyorum. Bizim arkadaşlara bu yaptıkları teknik çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bakan Kurum ile Başkan Yıldırım, ardından Millet Bahçesinin diğer kısımlarını da birlikte gezdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ümraniye Millet Bahçesindeki gürültü bariyerlerini inceledi

İsmet Yıldırım, Murat Kurum, İstanbul, Ümraniye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 21:27

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ümraniye Millet Bahçesindeki gürültü bariyerlerini inceledi - Son Dakika

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