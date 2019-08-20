Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yangın noktalari ile ilgili açıklamalarda bulundu-
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yangın noktalari ile ilgili açıklamalarda bulundu-

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yangın noktalari ile ilgili açıklamalarda bulundu-(TAMAMI FTP DE)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yangın noktalari ile ilgili açıklamalarda bulundu-(TAMAMI FTP DE)
Murat Kurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:10 Kaynak: DHA
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