Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Yeşilova ilçesinde yarısından fazlası hibe olacak şekilde arıtma tesisi yapacağız. Gölümüze (Salda Gölü)... - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Yeşilova ilçesinde yarısından fazlası hibe olacak şekilde arıtma tesisi yapacağız. Gölümüze (Salda Gölü)...
20.05.2021 17:43
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Yeşilova ilçesinde yarısından fazlası hibe olacak şekilde arıtma tesisi yapacağız. Gölümüze (Salda Gölü) arıtılmadan bir tek damla suyu bırakılmayacak şekilde projelerimizi yapmış olacağız."
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Yeşilova ilçesinde yarısından fazlası hibe olacak şekilde arıtma tesisi yapacağız. Gölümüze (Salda Gölü) arıtılmadan bir tek damla suyu bırakılmayacak şekilde projelerimizi yapmış olacağız."
Murat Kurum, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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