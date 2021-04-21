ZONGULDAK - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

ZONGULDAK - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

21.04.2021 16:57

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2012'de, Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm sloganıyla başlattığı proje çerçevesinde, bugüne kadar 1 milyon 550 bin konutun dönüşümünün sağlandığını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2012'de, Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm sloganıyla başlattığı proje çerçevesinde, bugüne kadar 1 milyon 550 bin konutun dönüşümünün sağlandığını bildirdi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere kente gelen Kurum, Terakki Mahallesi'nde yapımı devam eden Uzun Mehmet Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Yaklaşık 10 bin metrekarelik alan içerisinde, 2 bin 535 metrekare üzerine yapılan camide, her biri 72 metre uzunluğunda 4 minare ve 22 kubbe bulunuyor. Caminin girişinde ise mermer üzerine işlenmiş kentin sembolü olan kömürle Arapça "Ya Allah" hat yazısı yer alacak.

Eksi birinci katında 8 bin metrekare genişliğinde 190 araçlık otopark ve 81 abdesthanenin yapılacağı camide, 5 asansör bulunacak. Yaklaşık 6 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin, Kadir Gecesi'nin idrak edileceği 8 Mayıs'ta ibadete açılması bekleniyor.

Bakan Kurum, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, 2023'e giden yolda "Güçlü Zonguldak Güçlü Türkiye" anlayışıyla çalışmaları ve projeleri gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Uzun Mehmet Camisi'nin tamamlanmasının ardından Zonguldak'a ziyarette bulunacağını aktaran Kurum, kendisinin de projeleri yerinde görmek ve son durumlarını incelemek üzere kente geldiğini kaydetti.

Kurum, Zonguldak'ın camileri, kaleleri ve konaklarıyla eşsiz bir kent olduğunu vurgulayarak, "Biz de şehirdeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini teminat altına alacak, onların yaşam kalitesini artıracak adımları atmaya gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede son 19 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Zonguldak'a altyapıdan üstyapıya, enerjiden sağlık yatırımına, çevre ve şehircilik yatırımına kadar 20 milyar liralık yatırımı gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızın, 2012'de, Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm sloganıyla başlattığı proje çerçevesinde, bugüne kadar tüm Türkiye'de 1 milyon 550 bin konutun dönüşümünü sağladık. Bu çerçevede hemen hemen her ilimizde projelerimizi gerçekleştiriyoruz." dedi.

Bakan Kurum, Zonguldak'ta 2 bin 219 riskli yapının bulunduğunu aktararak, 2 bin 71'nin yıkımının gerçekleştirildiğini, yıkım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

İklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek amacıyla Karadeniz Bölgesi'nde eylem planlarını açıkladıklarına işaret eden Kurum, bu çerçevede yaptıkları tespitlerle taşkın riski altında bulunan 225 binanın Zonguldak'ta olduğunu belirlediklerini dile getirdi.

Kurum, bu binaların da süreç içerisinde taşkın riskinden kurtarılması noktasında çalışmaları başlattıklarını anlatarak, vatandaşlara taşınma ve kira yardımı vereceklerini bildirdi.

Valilik ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün, bu binaların boşaltılma ve yıkım süreçlerini gerçekleştireceğini kaydeden Kurum, dere yataklarında can ve mal güvenliği riski altında hiçbir vatandaşın yaşamasını istemediklerini ifade etti.

"Zonguldak doğal gazla ilgili de çok önemli istihdama, üretime sahip olacak"

Millet bahçeleri çalışmalarına değinen Kurum, "Biliyorsunuz 81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda, Türkiye'de 57 millet bahçesini yaptık ve vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Zonguldak Kozlu'da da 136 bin metrekarelik bir alanda bir millet bahçesi projelendirdik. O projemizi de belediyemizle birlikte yürütüyoruz." diye konuştu.

Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmalara da dikkati çeken Kurum, "Zonguldak, aslına bakarsanız taş kömüründeki emek ve alın terinin yanında doğal gazla ilgili de çok önemli istihdama, üretime sahip bir şehir olacak. Aslında bu şehrin altyapısını, temellerini de hep birlikte atmaya, güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda projelerimizi yapacağız." görüşünü paylaştı.

Bakan Kurum, kent girişinde şehre yakışmayan bir görüntünün olduğunu, Mithatpaşa Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceklerini söyledi.

Bu çerçevede 180 bin metrekarelik alandaki 350 vatandaşın rızasıyla hiçbir mağduriyet yaşatmadan, taşınma ve kira yardımları verilerek yıl sonunda bölgede çalışmalara başlanacağını aktaran Kurum, kısa zamanda konutları yapmak istediklerini vurguladı.

Türkiye'nin en yaşlı ağacı Zonguldak'ta

Dünyanın beşinci, Türkiye'nin en yaşlı ağacının Zonguldak'ta bulunduğunu anımsatan Kurum, "4 bin 117 yaşındaki porsuk ağacımız Alaplı ilçesi Gümeli beldemizde. Orada tescilli birçok porsuk ağacımız var. Türkiye'nin en yaşlı porsuk ağacı, anıt ağacı koruma altında. Valiliğimizle birlikte etrafında vatandaşlarımızın o doğal dokuya uygun bir şekilde gezebilmelerine imkan sağlayacak önemli bir çevre düzenleme, koruma projesini yürüteceğiz. Bakanlık olarak gerek hibe gerekse kredi desteği vereceğiz. Burada Türkiye'nin en yaşlı ağacını, porsuk ağacını inşallah daha güzel koruyacak, gelecek nesillere aktaracak projeyi de gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

Zonguldak'ın potansiyelinin artacağına inandıklarını, özellikle doğal gaz rezerviyle istihdam alanlarında artışların olmasını beklediklerini belirten Kurum, Filyos bölgesinde Çaycuma, Gökçebey ve Devrek ilçelerini kapsayan bir master plan hazırlayacaklarını anlattı.

Kurum, kentin gelecek 100 yılına göre bu planı hazırlayacaklarını ifade ederek, büyüme öngörüleri doğrultusunda bu projeyi gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

Bakan Kurum, daha sonra Zonguldak Lavuar Alanı'nda incelemelerde bulundu.

Murat Kurum, belediye binası önünde kendisini karşılayan belediye zabıta ekibi, işçi ve gençlerle bir süre sohbet etti.

Ardından esnafı ziyaret eden ve vatandaşlarla selamlaşan Kurum, Acılık mevkisinde inşa edilecek "İş Merkezi ve Konut Yapım" projesi alanında inceleme yaptı.

Kurum, ardından belediye binasında Başkan Ömer Selim Alan'ı ziyaret etti.

Bakan Kurum, daha sonra Mithatpaşa Mahallesi'nde ikamet eden 8 vatandaşa tapularını teslim etti. Kurum, ilk uygulamasını cep telefonundan yaptığı QR kodlu yeni tapu senet uygulamasının önemli olduğunu vurgulayarak, "QR kodunu telefonunuza okutarak taşınmazınızın ada, parsel ve harita bilgilerine erişebilirsiniz." açıklamasında bulundu.

Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Kurum, temaslarını tamamlayarak kentten ayrıldı.

ZONGULDAK - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu
ZONGULDAK - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu
ZONGULDAK - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu
ZONGULDAK - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

Recep Tayyip Erdoğan, Murat Kurum, Zonguldak, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ZONGULDAK - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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