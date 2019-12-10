Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinden çöken binaya inceleme
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinden çöken binaya inceleme - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinden çöken binaya inceleme

6 saat önce

Konya'da iki katlı kerpiç binanın çökmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Ankara ve Konya'dan ekipler de enkazda incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinden çöken binaya inceleme, System.String[]

Konya'da iki katlı kerpiç binanın çökmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Ankara ve Konya'dan ekipler de enkazda incelemelerde bulundu.


Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Akçeşme Sokak'ta bulunan ve tescilli bina olduğu öğrenilen iki katlı kerpiç evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yığma kerpiç olarak inşa edilen eski yapıda, eğimli araziye yapılan ve zaman içerisinde yorulan çatı ve döşeme yükünü taşıyan yığma duvar yıkıldı. Duvarın yıkılmasıyla birlikte toprak çatı da yapı içerisine çöktü. Çöken binada bulunan Sultan Dakım (62) ile torunları Muhammet Dakım (16) ve Bektaş Dakım (4) hayatını kaybetti. Olaydan sonra Ankara'dan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen ve ekipler ile Konya İl Müdürlüğü ekipleri da incelemelere başladı ve iki ev tahliye edildi.


Bakan Kurum'dan başsağlığı mesajı


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 25. Taraflar Konferansına (COP25) katılmak üzere bulunduğu İspanya'dan Twitter'de yayınladığı mesajla hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Bakan Kurum, mesajında şunları kaydetti:


"Konya'da Akçeşme Mahallesi'ndeki iki katlı bir binanın çökmesiyle vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bölgeye intikal eden Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüze ve Konya İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tespitlerine başladı ve 2 ev tahliye edildi." - KONYA

Karatay, Ankara, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Okulda fenalaşan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Soruşturma başlatıldı
69 yaşındaki çocuk tacizcisi tutuklandı Konya'da canlı yayında muhabire saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı 2019 Nobel ödülleri protestolar gölgesinde sahiplerini buldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 20:54:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinden çöken binaya inceleme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]