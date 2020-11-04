Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir'deki hasar tespitine ilişkin verileri paylaştı Açıklaması - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir'deki hasar tespitine ilişkin verileri paylaştı Açıklaması

04.11.2020 22:23
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir'deki hasar tespitine ilişkin verileri paylaştı Açıklaması, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İzmir'de 214 "acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık" bina, 201 "orta hasarlı" bina, 1431 "az hasarlı" bina tespit edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İzmir'de 214 "acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık" bina, 201 "orta hasarlı" bina, 1431 "az hasarlı" bina tespit edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından depremden sonra İzmir genelinde yürütülen hasar tespit çalışmalarında elde edilen son verileri paylaştı ve değerlendirmelerde bulundu.

Kurum'un paylaşımına göre, çalışmalarda, 214 "acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık" bina, 201 "orta hasarlı" bina, 1431 "az hasarlı" bina tespit edildi. İncelenen 25 bin 36 binanın "hasarsız" olduğu görüldü.

Bağımsız bölüm hasar tespitinde ise 3 bin 761 "acil yıkılacak", "ağır hasarlı ve yıkık", 3 bin 274 "orta hasarlı", 21 bin 460 "az hasarlı" bağımsız bölüm belirlendi, 141 bin 131 bağımsız bölümde ise hasar bulunmadı.

Bakan Kurum, "İzmir'de uzman ekiplerimizce devam eden hasar tespitlerimizi en kısa sürede bitirmek suretiyle şehrimizde hızla deprem dönüşüm çalışmalarımızı başlatacak, vatandaşlarımızı sağlam ve güvenilir konutlarına kavuşturacağız." ifadesini kullandı.

Murat Kurum, Twitter, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir'deki hasar tespitine ilişkin verileri paylaştı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Zonguldak'ta 65 yaş ve üstü vatandaşlara belirli saatlerde toplu alan kısıtlaması getirildi Tottenham, Heung-Min Son'un sözleşmesini haftalık 2 milyon TL karşılığında uzatacak Bahis siteleri başkanlık için Joe Biden'ın şansını açık ara daha yüksek görmeye başladı DEVA ve Gelecek Partisi 'Millet İttifakı'na katılacak mı? Kılıçdaroğlu'ndan kulisleri hareketlendiren sözler Trump mı, Biden mı? Hükümetten "ABD seçimlerinde kim kazanırsa Türkiye'ye yarar?" sorusuna yanıt Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü
ABD'deki başkanlık seçimlerinde herkes bu soruyu soruyor: Oylar eşit çıkarsa kim başkan olacak? ABD'deki başkanlık seçimlerinde herkes bu soruyu soruyor: Oylar eşit çıkarsa kim başkan olacak?         
22:23
Son Dakika: Trump, geride olduğu Wisconsin Eyaleti'nde oyların yeniden sayılmasını talep etti Son Dakika: Trump, geride olduğu Wisconsin Eyaleti'nde oyların yeniden sayılmasını talep etti         
21:02
ABD başkanlığına adaylığını koyan rapçi Kanye West, gözünü 2024 seçimine dikti ABD başkanlığına adaylığını koyan rapçi Kanye West, gözünü 2024 seçimine dikti         
20:50
Bakan Koca, tanı konmamış koronavirüs taşıyıcılarına karşı uyardı: Kalabalıkta bir araya gelebilirsiniz Bakan Koca, tanı konmamış koronavirüs taşıyıcılarına karşı uyardı: Kalabalıkta bir araya gelebilirsiniz         
20:35
Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya 'Bozkurtlar' tepkisi: Alınan karara karşı en sert şekilde mukabele edeceğiz Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya 'Bozkurtlar' tepkisi: Alınan karara karşı en sert şekilde mukabele edeceğiz         
20:14
Başakşehir'de goller arka arkaya geliyor! Meşin yuvarlak üçüncü kez ağlarla buluştu Başakşehir'de goller arka arkaya geliyor! Meşin yuvarlak üçüncü kez ağlarla buluştu         
19:51
İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti         
17:03
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:10
Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu         
14:52
FETÖ'de çatlak büyüyor! Örgüt üyeleri sosyal medyada birbirine girdi FETÖ'de çatlak büyüyor! Örgüt üyeleri sosyal medyada birbirine girdi         
14:29
Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı         
14:17
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü         
12:43
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı         
08:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 22:32:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir'deki hasar tespitine ilişkin verileri paylaştı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei