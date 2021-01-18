Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: "Kirliliğe neden olduğu tespit edilen 10 tesisin faaliyetleri durdurulmuştur" - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: " Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Düden Çayı'nda, İl Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan incelemeler neticesinde kirliliğe neden olduğu tespit edilen 10 işletmeye toplam 2 milyon 598 bin 797 TL idari ceza uygulanmış ve bahsi geçen 10 tesisin faaliyetleri durdurulmuştur."

-İHA-