Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: "Kirliliğe neden olduğu tespit edilen 10 tesisin faaliyetleri durdurulmuştur" - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: "Kirliliğe neden olduğu tespit edilen 10 tesisin faaliyetleri durdurulmuştur"
18.01.2021 17:52
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: "Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Düden Çayı'nda, İl Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan incelemeler neticesinde kirliliğe neden olduğu tespit edilen 10 işletmeye toplam 2 milyon 598 bin 797 TL idari ceza uygulanmış ve bahsi geçen 10 tesisin faaliyetleri durdurulmuştur.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: " Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Düden Çayı'nda, İl Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan incelemeler neticesinde kirliliğe neden olduğu tespit edilen 10 işletmeye toplam 2 milyon 598 bin 797 TL idari ceza uygulanmış ve bahsi geçen 10 tesisin faaliyetleri durdurulmuştur."
-İHA-
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