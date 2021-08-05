Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Manavgat'ta hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınlarından etkilenen mahallelerde hasar tespit çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

etkilenen mahalle ve köylere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan hasar tespit çalışmaları vatandaşların mağduriyetinin bir an önce giderilmesi için tüm hızı ile sürdürülüyor.

Yangından 40 köy ve mahallede Bakanlık görevlileri tarafından hasar tespitlerine devam ediliyor.

Gerek tarım arazilerimize gerekse evlere ilişkin hasar tespit çalışmalarının bitme aşamasına geldiği bölgede, özellikle yanan ve hasar gören evlerde beton örnekleri alınıyor ve kullanılıp kullanılamayacağı belirleniyor.

Bakanlık tarafından hasar tespit çalışmaları çerçevesinde evi yanan vatandaşlara hasarına göre 50 bin liraya kadar nakdi yardım yapılacağı, ilk bedellerinin de yatırmaya başlandığı belirtildi.

Evi yananların deposuyla, ahırıyla, yöresel mimariye uygun konutlar inşa edeceği bölgede, b u çalışmalara bir, iki ay içinde başlanacağı öğrenilirken vatandaşların evleri yapılana kadar ihtiyacı olan çadır, konteyner ve barınma ihtiyaçlarına ilişkin çalışmalarda yürütülüyor.

Bu kapsamda da bölgeye 62 konteyner ve yaklaşık 160 çadırımızın kurulumunu gerçekleştirildi.