Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda Hüyük'ün projeleri ele alındı - Son Dakika

Konya'nın Hüyük ilçesinde hayata geçirilecek projelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda masaya yatırıldığı bildirildi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek ve Gülay Samancı, AK Parti Hüyük İlçe Başkanı Muammer Karaaslan ve belediye meclis üyeleri ile birlikte bir heyet halinde Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ettiklerini belirtti.

Ziyarette, Bakan Kurum'dan heyet olarak Hüyük'ün projelerine destek istediklerini vurgulayan Başkan Çiğdem, şunları kaydetti:

"Hüyük'te hayata geçirilecek olan sulama projeleri, millet bahçesi, ilçe merkezi ve mahallelerimizdeki TOKİ konutları, sahil düzenlemesi gibi bölgemizin önemli projeleri için destek talebinde bulunduk. Hüyük'ün baştan sona tüm sorunlarını Konya milletvekillerimiz, İlçe Başkanımız ve ilçe başkan vekilimiz ile belediye meclis üyelerimizle beraber sayın bakanımızla paylaştık. İnşallah yılmadan, bıkmadan, usanmadan bütün sorunları bakanımızın desteği ile beraber çözüme kavuşturacağız. Bölge milletvekilimiz Gülay Samancı Hanımefendi ile Konya milletvekilimiz Tahir Akyürek Bey'e her konuda bizlere destekleri için de ayrıca minnet ve şükranlarımı sunuyorum."

AK Parti Hüyük İlçe Başkanı Muammer Karaaslan da "Hemşerimiz olan sayın bakanımıza misafirperverliği dolayısıyla ve Hüyük ilçemizin sorunlarına yaptığı katkı ve desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.