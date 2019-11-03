Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Botanik Park açıklaması
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Botanik Parkı'nın yapılaşmaya açılacağı şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 05:09 Kaynak: İHA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Botanik Parkı'nın yapılaşmaya açılacağı şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Soğanlı Botanik Parkı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Bursa Soğanlı Botanik Parkı'nın yapılaşmaya açılacağı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Parkın mevcut dokusu muhafaza edilerek korunan alan 38 hektardan 40 hektara çıkarılmıştır. Yine parkın açıldığı günden beri var olan kullanım alanının durumu da değişmemiştir" denildi. - BURSA
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