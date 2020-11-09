Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Hüyük'e arazöz hibesi - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Hüyük ilçesine hibe edilen arazözün, yerleşim merkezine ve bağlı mahallelerine hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

Başkan Çiğdem, aracın sulama çalışmaları ve temizlik hizmetlerinde yararlanılmasının yanısıra üzerindeki itfaiye teşkilatı ile acil durumlarda yangınlara müdahale edebilme özelliği de taşıdığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Temiz su tankeri olarak kullanılabilecek 13 tonluk hacme sahip deposu bulunuyor. Göreve başladığımız günden bu yana ilçemizde her alanda halkımıza hizmet sunmanın gayretini gösteriyoruz. Hizmetlerimiz durmadan devam edecek. İlçemize arazözümüz hayırlı olsun, bakanımızdan Allah razı olsun."