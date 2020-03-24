Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan "korunan alanlarının imara açıldığı" iddiasına yalanlama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 'korunan alanlarının imara açıldığı' iddiasına yalanlama - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan "korunan alanlarının imara açıldığı" iddiasına yalanlama

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan "Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik"te yapılan düzenlemenin, koronavirüs gündemiyle hiçbir ilgisi olmadığı, yapılan çalışmanın doğal alanların daha da korunmasını sağlayacak bir adım olduğu bildirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan "Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik"te yapılan düzenlemenin, koronavirüs gündemiyle hiçbir ilgisi olmadığı, yapılan çalışmanın doğal alanların daha da korunmasını sağlayacak bir adım olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, koruma altındaki doğal alanların yapılaşmaya açıldığına dair bazı basın organlarında yer alan haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

"Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik"te 16 Mart'ta yapılan düzenleme ile yürürlükte olan "yerleşim" ifadesinin yerine "düşük yoğunluklu" ifadesi kullanıldığı, bu iznin kapsamının daraltıldığı ve tanımlandığı ifade edildi.

Açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Böylece eski tanıma göre daha korumacı bir yaklaşım getirilmiştir. Bu düzenlemenin koronavirüs gündemiyle hiçbir ilgisi yoktur. Sonuç olarak, ilgili yönetmelik 8 yıldır yürürlüktedir. Koruma altındaki doğal alanların imara açıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Yapılan çalışma doğal alanlarımızın daha da korunmasını sağlayacak bir adımdır."

"Daha korumacı ve katı kurallar getirildi"

19 Temmuz 2012 tarihli "Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik" çerçevesinde Türkiye genelindeki bütün doğal sit alanlarında, bilim insanlarının, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin ve alanında uzman isimlerin katılımlarıyla ekolojik temelli bilimsel çalışmalar yapıldığı aktarıldı.

Yönetmelikle birinci, ikinci, üçüncü derece doğal sit alanı olarak ayrımı yapılan doğal korunan alanların bilimsel veriler ışığında sahip olduğu özelliklere göre, 3 kategoride yeniden değerlendirildiği ifade edildi.

Yönetmelikteki düzenlemelerle doğal sit alanlarının "kesin korunacak hassas alanlar, nitelikli doğal koruma alanları ile sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları" olarak belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, kesin korunacak hassas alanların bilimsel araştırmalar dışında hiçbir faaliyete izin verilmeyen alanlar olduğu için bu alanlarda mevcut statülerinin üzerinde bir korunma sağlandığı, nitelikli doğal koruma alanlarının, hiçbir şekilde konaklama içermeyecek sadece turistik günübirlik kullanımlara imkan verilen alanlar olarak belirlendiği için bu alanlarda bungalov yapımının dahi yasaklandığı vurgulandı.

Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları ise düşük yoğunluklu kullanımlara izin verilecek alanlar olarak belirlenirken, mevcut düzenlemelere ve ilke kararlarına göre, gerek üçüncü derece arkeolojik sit alanlarında gerekse üçüncü derece doğal sit alanlarında turizm, ticaret ve konut yerleşimlerine izin verildiği ifade edildi.

Ayrıca yönetmelikte 16 Mart'ta yapılan düzenlemeyle korunan alanlar için daha korumacı ve katı kuralların getirildiğinin altı çizildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:26 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun Son Dakika: Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, koronavirüsü yendi
Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi         
16:11
Berna Laçin, uzaktan eğitimde boğaz kesme sahnesinin izletilmesine sitem etti Berna Laçin, uzaktan eğitimde boğaz kesme sahnesinin izletilmesine sitem etti         
15:24
Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü         
15:12
Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva evden çıkamayan yaşlılara yardım etti Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva evden çıkamayan yaşlılara yardım etti         
14:47
Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi         
14:44
Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı         
14:42
Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu         
14:10
Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı         
14:09
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı         
12:31
Uzman isim uyardı: Sirkeli suyla duş almayın, yararı yok zararı var Uzman isim uyardı: Sirkeli suyla duş almayın, yararı yok zararı var         
11:28
Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı         
10:59
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj         
10:57
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı         
09:48
Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı         
09:34
Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 23:23:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan "korunan alanlarının imara açıldığı" iddiasına yalanlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]