Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Maske Uyarısı - Son Dakika

Sadece market, pazar yerleri, AVM'ler ve diğer kapalı ortamlarda değil, açık alanda da artık maske ile dolaşıyoruz. Yeni normal dönemde kullanımı zorunlu maske ve eldivenler nereden alınırsa alınsın tek kullanımlık ve her gün milyonlarca maske, eldiven çöpe gidiyor. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, koronavirüsten korunmak için kullanılan maske ve eldivenlere ilişkin önemli bir uyarıda bulundu.

72 Saat Bekletin!

Yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgınından korunmak için açık-kapalı her ortamda artık maske takıyoruz. Maske ile dolaşmaya alıştık. Eczanelerin yanı sıra artık marketlerden de temin edilebilen maskelerin kalitesi markasına göre değişse de koronavirüsten en iyi koruduğu söylenen üç katlı cerrahi maskeler bile birkaç saat kullanım ömrüne sahip, gün sonunda hepsi çöp kutusuna gidiyor. Milyonlarca maske ile birlikte eldivelerin de çöpe gitmesi çevreye elbette zarar veriyor. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, atıkların çevreye dolayısıyla insanlara zarar vermemesi için uyarıda bulundu. Salgın süresince maske ve eldiven atıklarının en az 72 saat çift poşette bekletildikten sonra çöpe atılması konusunda vatandaşlar uyarıldı.

#72SaatBeklet etiketiyle videolu olarak yapılan paylaşımda "Güzel günler yakında…Korona salgınını hayatımızdan tamamen çıkarmak için maske ve eldiven atıklarımızı en az 72 saat çift poşette beklettikten sonra çöpe atalım. Atıklar korona virüsle mücadelemize engel olmasın." ifadeleri kullanıldı.