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Çevre ve şehircilik bakanlığı'ndan mühürlü binalara inceleme seferberliği

24 dakika önce

SİLİVRİ açıklarında Perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yerel yönetimlerin inceleme yaparak hasarlı olarak değerlendirdiği ve mühürlenen binaların durumunu tespit amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 34 ilden uzmanları İstanbul'a gönderdi.

Çevre ve şehircilik bakanlığı'ndan mühürlü binalara inceleme seferberliği, System.String[]

SİLİVRİ açıklarında Perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yerel yönetimlerin inceleme yaparak hasarlı olarak değerlendirdiği ve mühürlenen binaların durumunu tespit amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 34 ilden uzmanları İstanbul'a gönderdi. Ekipler, belirlenen binalara tek tek giderek tespitlerini sürdürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyelere bildirilen ve yapılan ön incelemeler üzerine mühürlenen, ikinci inceleme ardından mühürleri kaldırılan binaların durumunu tespit etmek amacıyla çalışma yapılmasını kararlaştırıldı. Bakanlık,  İstanbul'daki yoğun başvuruların en kısa sürede sonuçlandırılması amacıyla 34 ildeki uzmanları megakente kaydırarak, ayrı ekipler oluşturdu. Ekipler tüm ilçelere dağılarak belediyelerin belirlediği binalara giderek ayrı ayrı tespit yapıp, ev sahipleri ve kiracılarla görüşürken, gözleme dayalı ikinci testleri yaptı.

Avcılar'da belediyenin mühürlediği 4 ayrı bina Bakanlığın görevlendirdiği uzmanlar tarafından incelendi. Yapılan açıklamalarda 7'si hastane, 49'u okul, 9'u idari bina olmak üzere 65 hasarsız, 1'i hastane, 4'ü okul, 4'ü de idari bina olmak üzere 9 ağır hasarlı bina tespit edildi. Bu okullardan ikisinin Silivri'de bulunduğu, Avcılar'da hasarlı okul veya resmi kurum bulunmadığı kaydedildi.

Uzmanların yaptığı gözlemlerde mühürlenen veya riskli olduğu için girilmemesi istenen binaların genellikle 1999 depreminden önce yapıldığı, bodrum katlarındaki kolon ve kirişlerin demirlerinde korozyon ve beton kalitesinin çok düşük olduğu görüldü. Bu binaların performans testlerinden geçirilmesi gerektiği kiracı veya konut sahiplerine bildirildi.

İstanbul, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:45 Kaynak: DHA
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