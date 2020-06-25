Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Muş Belediyesi'ne araç desteği - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Muş Belediyesi'ne araç desteği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Muş Belediyesi'ne yüksek basınçlı kombine kanal temizleme aracı hibe etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Muş Belediyesi'ne yüksek basınçlı kombine kanal temizleme aracı hibe etti.

Son Dakika: Beşiktaş, 2 futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi

Belediye Başkanı Feyat Asya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belediyeye hibe edilen yüksek basınçlı kombine kanal temizleme aracı inceledi.

Belediyenin araç filosunu her geçen gün daha da genişlettiklerini ifade eden Asya, bu sayede vatandaşlara en iyi hizmeti sunacaklarını söyledi.

Belediye hizmet binası önünde sergilenen yeni araçla ilgili yetkililerden bilgi alan Asya, şöyle konuştu:

"Yeni araçla kapsamlı bir şekilde kanal açma ve temizleme işlemi yapabilecek. 15 kata kadar müdahale edilebilecek kapasiteye sahip olan kanal temizleme aracı ile olası sıkıntılar hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulacaktır. Bir taraftan altyapı diğer taraftan da üst yapı çalışmalarıyla uğraşırken, makine parkımızın da güçlü olması gerektiğinin farkındayız. Daha önceki yıllarda birçok yeni araç alarak makine parkımızda yaşanan ciddi sıkıntıları biraz daha asgariye indirmeyi başardık. Makine parkımız ne kadar güçlü olursa biz de sahada o kadar güçlü oluruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından hibe edilen yüksek basınçlı kombine kanal temizleme aracımızı teslim aldık. Yeni aracımızın bizlere ulaştırılmasındaki katkılarından dolayı Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım."

Feyat Asya, Asya, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Muş Belediyesi'ne araç desteği - Son Dakika

Son Dakika

21:46 Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz? 21:38 Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı 21:14 Marmaris'te tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu 20:56 Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti 18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 17:48 Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım 16:56 Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi 16:06 Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 12:26 Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak 10:02 Maske takmayan kadın, metroya binemeyince ortalığı birbirine kattı 09:42 İngiliz gazetesi CHP'li büyükşehir belediye başkanınının bir sonraki seçimde Erdoğan'a rakip olabileceğini yazdı
Son Dakika: Beşiktaş, 2 futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.
21:45
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
21:38
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin sosyal medyadaki Stuttgart paylaşımı dikkat çekti
21:36
Ortaköy viyadüğünde motosikletteki yolcu, bir eliyle valiz diğer eliyle kutu taşıdı
21:18
Juventus'lu Ronaldo, Lecce maçı öncesi 130 milyon TL'lik yatında yaptığı tatille stres attı
21:14
Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı
20:55
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
20:45
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
20:41
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
20:34
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti
20:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 22:25:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Muş Belediyesi'ne araç desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]