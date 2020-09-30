Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Pınarbaşı Belediyesine ekskavatör hibe etti - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Pınarbaşı Belediyesine çok amaçlı ekskavatör hibe etti.
Pınarbaşı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hibe edilen iş makinesi teslim alınarak ilçeye getirildi.
İlçe Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, hibe edilen kepçenin hayırlı olmasını temenni etti.
Uzunluoğlu, kepçenin ilçeye ve belediyeye kazandırılmasında emeği geçen başta Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olmak üzere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, MHP Kayseri milletvekilleri Baki Ersoy ve İsmail Özdemir, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis ile Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan'a teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 14:47 - Kaynak: AA
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