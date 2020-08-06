Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: "Temmuz ayında kredili konut satışı, 141 bin 434 işlemle geçen yılın... - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: "Temmuz ayında kredili konut satışı, 141 bin 434 işlemle geçen yılın...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: "Temmuz ayında kredili konut satışı, 141 bin 434 işlemle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1000 arttı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: "Temmuz ayında kredili konut satışı, 141 bin 434 işlemle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1000 arttı."
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 11:15
Kaynak: AA
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