TOKİ, ilçede T Tipi Cezaevi ile Saadetler Mahallesi arasına yapılması planlanan 238 konutun ihalesi 29 Eylül , 258 konutun ihalesini ise 30 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Seydişehir ilçesinde orta gelirli ve dar gelirli aileler için 496 konut inşa edecek.

Kaynak: AA

Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TOKİ Seydişehir'e 496 konut inşa edecek - Son Dakika

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