TOKİ Seydişehir'e 496 konut inşa edecek - Son Dakika
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TOKİ Seydişehir'e 496 konut inşa edecek

30.07.2022 12:56
TOKİ Seydişehir'e 496 konut inşa edecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Seydişehir ilçesinde orta gelirli ve dar gelirli aileler için 496 konut inşa edecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Seydişehir ilçesinde orta gelirli ve dar gelirli aileler için 496 konut inşa edecek.

TOKİ, ilçede T Tipi Cezaevi ile Saadetler Mahallesi arasına yapılması planlanan 238 konutun ihalesi 29 Eylül, 258 konutun ihalesini ise 30 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 yıldır ilçeye ikinci etap TOKİ konutlarını kazandırmak için çalışmaların sonuç verdiğini söyledi.

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Kaynak: AA

Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOKİ Seydişehir'e 496 konut inşa edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: TOKİ Seydişehir'e 496 konut inşa edecek - Son Dakika
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