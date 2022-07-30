TOKİ Seydişehir'e 496 konut inşa edecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Seydişehir ilçesinde orta gelirli ve dar gelirli aileler için 496 konut inşa edecek.
TOKİ, ilçede T Tipi Cezaevi ile Saadetler Mahallesi arasına yapılması planlanan 238 konutun ihalesi 29 Eylül, 258 konutun ihalesini ise 30 Eylül'de gerçekleştirilecek.
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 yıldır ilçeye ikinci etap TOKİ konutlarını kazandırmak için çalışmaların sonuç verdiğini söyledi.
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