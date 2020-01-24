Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yenimuhacir Belediyesine araç hibe etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yenimuhacir Belediyesine araç hibe etti - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yenimuhacir Belediyesine araç hibe etti

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Yenimuhacir Belediyesine çöp toplama aracı hibe edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yenimuhacir Belediyesine araç hibe etti, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Yenimuhacir Belediyesine çöp toplama aracı hibe edildi.

Belediye binası önünde düzenlenen törende konuşan AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, vatandaşlara hizmet için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti.

Aksal, "Belediye başkanım da Yenimuhacir için gece gündüz demeden çalışıyor. Hepiniz çok daha güzel hizmetlere layıksınız." dedi.

Yenimuhacir Belediye Başkanı Mustafa Türker ise aracın hibe edilmesindeki katkısı dolayısıyla Aksal'a teşekkür etti.

Çöp aracının yanı sıra Yenimuhacir'e 60 çöp konteyneri kazandırdıklarını anlatan Türker, "Ayrıca bakanlığımızdan Yenimuhacir'e bir de piknik alanı kazandırdık. Yatırımları mümkün mertebe kamu eliyle yapmak istiyoruz. Belediyemizi çok borçlandırmak istemiyoruz." dedi.

Törene Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, AK Parti Yenimuhacir Belde Başkanı Şükrü Çalışkan da katıldı.

Yenimuhacir, AK Parti, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:52 Kaynak: AA
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