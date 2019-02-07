Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanlığına KPSS ile Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına KPSS ile Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonuçları açıklandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına KPSS ile Yerleştirme Sonuçları Açıklandı, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS 2019/3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına 243'ü ön lisans, 15'i de lisans olmak üzere toplam 248 aday yerleşti.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:25 Kaynak: AA

KPSS, Güncel
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