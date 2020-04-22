Çevre ve Şehircilik Bakanlığına personel yerleştirme için tercihler başladı - Son Dakika

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirmeler için adaylardan tercihler alınmaya başlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Adaylar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS-2020/6 Tercih Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

Adaylar, tercihlerini bugünden itibaren 29 Nisan saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel yapılacak.