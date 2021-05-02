Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Adana'da yapılan denetimde atık geri kazanımı alanında faaliyet gösteren, "geçici faaliyet", "çevre izin" ve "lisans... - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Adana'da yapılan denetimde atık geri kazanımı alanında faaliyet gösteren, "geçici faaliyet", "çevre izin" ve "lisans...
02.05.2021 14:59
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Adana'da yapılan denetimde atık geri kazanımı alanında faaliyet gösteren, "geçici faaliyet", "çevre izin" ve "lisans belgesi" bulunmadığı belirlenen 133 tesisten 26'sının faaliyeti durduruldu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Adana'da yapılan denetimde atık geri kazanımı alanında faaliyet gösteren, "geçici faaliyet", "çevre izin" ve "lisans belgesi" bulunmadığı belirlenen 133 tesisten 26'sının faaliyeti durduruldu.
Lisans, Adana, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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