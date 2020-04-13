Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi. - Son Dakika

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi.
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:42 Kaynak: AA
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