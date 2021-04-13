Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Giresun'a son 18 yılda 4,6 milyar liralık yatırımı yapıldı - Son Dakika

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, son 18 yılda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Giresun'a 4,6 milyar liralık çevre ve şehircilik yatırımı yapıldığını bildirdi.

Öztürk yaptığı yazılı açıklamada, millet bahçeleri, sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleriyle Giresun'un örnek bir il haline dönüştüğünü belirtti.

AK Parti hükumetleri döneminde çevre ve şehircilik konularında 2002-2020 yılları arasında 22 bin 28 seyirci kapasiteli stadın da aralarında bulunduğu önemli projelere imza atıldıığını kaydeden Öztürk, şunları aktardı:

"Bin 200 seyirci kapasiteli olimpik yüzme havuzu, 12 atık su arıtma tesisi, 2 hava kalitesi izleme istasyonu, 4 bin 359 konut, 2 spor salonu, 2 öğrenci yurdu, 3 lise, 3 hastane, 2 ilköğretim okulu, 6 cami, 1 aile sağlık merkezi, bir sevgi evi ve 8 ticari ünitesi yapıldı. Çevre ve şehircilik alanında vatandaşlarımız için artık yeni parklar, bahçeler ve kentsel dönüşüm projeleri gibi birçok çalışmayı yapmaya gayret gösteriyoruz."

Bulancak Millet Bahçesi ile 15 Haziran'da yapım ihalesi gerçekleşecek olan Giresun Millet Bahçesi projelerinin en kısa sürede tamamlanacağını ve vatandaşların hizmetine sunulacağını kaydeden Öztürk açıklamasında, "Ayrıca şehir merkezinde bulunan Kale mahallesinde, 3,6 hektarlık alanda 2021 yılı sonuna kadar kentsel dönüşüm projeleri hayata geçirilecek. Bu projeyle beraber, Giresun kalesinin çevresi eski Giresun evleri konseptinde şehrimize yakışır bir görünüm kazanacak. Ayrıca sel afetinden etkilenen Dereli ilçemizde Sütlüce Mahallesinde 142 konut, Merkez mahallesinde 71 konut ve 82 adet dükkan, Doğankent ilçemizde 156 konut ve 70 dükkan, ilçe ve merkez köylerimizde ise toplam 250 köy konutunun yapımı haziran ayında tamamlanarak vatandaşlarımıza teslim edilecek." ifadelerine yer verdi.

Giresun'da, çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik yatırımlar kapsamında 2003-2020 yılları arasında 30 milyon 182 bin 600 ödenek ayrıldığına dikkat çeken Öztürk, bu dönemde belediyelere 74 adet çevre temizlik aracı hibe edildiğine de vurgu yaptı.

Öztürk, KÖYDES destekleri kapsamında Giresun'a 2005-2020 yılları arasında toplam 426 milyon 908 bin lira yatırım yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yerel yönetimlerimizin talepleri doğrultusunda, kentsel alt ve üst yapı ihtiyaçları için projeler geliştiriyor, bu projelerin yapımı için finansman ve teknik destekler sağlıyoruz. Bu kapsamda, Giresun'da yerel yönetimlerimize 2003-2020 döneminde genel bütçeden ayrılan 2 milyar 315 milyon lira pay ile birlikte, İller Bankası'nın bu dönemde ilimize yapılacak yatırımlara yönelik sağladığı 570 milyon 73 bin liralık kredi ve hibe ile destek miktarı toplam 2 milyar 885 milyon liraya ulaştı. Yine bu dönemde ilimizde 16 adet atık su sektöründe, 21 adet içme suyu sektöründe, 41 adet şehircilik sektöründe ve 72 adet üst yapı, diğer altyapı sektöründe 248,4 milyon lira maliyetli toplam 150 işin yapımı bitirildi. Sözleşme bedeli 43,9 milyon lira olan toplam 16 adet işin ise yapımı devam ediyor. Tüm bu yatırımlara baktığımızda 2002-2020 yılları arasında çevre ve şehircilik alanında ilimize 4,6 milyar lira yatırım yapıldığı görülmektedir."