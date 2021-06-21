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Kadirli ve Sumbas İlçelerine Hizmet Verecek Olan 2 Çöp Arabası, 1 Vidanjör ve 1800 Konteynır Törenle Hizmete Alındı - Son Dakika

Kadirli ve Sumbas İlçelerine Hizmet Verecek Olan 2 Çöp Arabası, 1 Vidanjör ve 1800 Konteynır Törenle Hizmete Alındı

21.06.2021 16:42
Kadirli ve Sumbas İlçelerine Hizmet Verecek Olan 2 Çöp Arabası, 1 Vidanjör ve 1800 Konteynır Törenle Hizmete Alındı, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan hibe olarak alınan, Kadirli ve Sumbas İlçelerine hizmet verecek olan 2 Çöp Arabası, 1 Vidanjör ve 1800 Konteynır törenle hizmete alındı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan hibe olarak alınan, Kadirli ve Sumbas İlçelerine hizmet verecek olan 2 Çöp Arabası, 1 Vidanjör ve 1800 Konteynır törenle hizmete alındı. Düzenlenen törene Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mesut Ovalı ile Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, İl Genel Meclisi Üyeleri ve Muhtarlar katıldı.

Törenin başında konuşan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice, göreve geldikleri günden bu yana Osmaniye için tüm gayretleri ile çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Vatandaşımızın bize destekleri ile yüklediği sorumluluğun bilincindeyiz. Bu sorumluluğun bilinci ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2 yılda birçok proje geliştirdik, Osmaniye'mize, ilçelerimize, köylerimize kazandırdık. Çalışmasına devam ettiğimiz birçok projemiz daha var. Sayın Valimizle, Milletvekillerimizle, personelimizle birlikte Osmaniye'ye daha iyi hizmeti nasıl yaparız bunun gayreti içindeyiz. "diye konuştu. İl Genel Meclisi Başkanı Gizlice, "Bugün burada çöp konteynırlarımızın dağıtımını yapacağız. Bu programımızın birinci etabı. İkinci etabında ise yapılacak tespitlerle eksik olan yerlerin eksikleri giderilecek. "dedi.

Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu yaptığı konuşmada, yapılması planlanan hizmetler hakkında da ayrıntılı bilgi vererek, "Çevre ve Şehircilik Bakanımızla görüşmemiz neticesinde, Osmaniye'nin tüm köylerinin evsel atıklarının tekrar kazandırılabilmesi için, bertaraf edilmesi için toplanması yönünde bir talebimiz oldu. 1800 adet köylerimiz için çöp konteynırı aldık. Bunun bir kısmını dağıttık. Bunların 497 adeti Kadirli köylerine, 193 adeti Sumbas'ın köylerine dağıtıldı. Şu an 690 konteynır dağıtıldı. İhtiyaç duyulan köylere yine elimizde konteynırımız var. Yetmezse ilave olarak yine Bakanlıktan alma imkanımız var. Ayrıca 2 çöp kamyonu ve bir vidanjörümüz var. Hayırlı olsun. Bahçe ve Hasanbeyli İlçelerimizle Belediyelerle Özel İdaremiz protokol yaptı. İkinci bir adım da Düziçi ilçemizde planladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başlatmış olduğu sıfır atık projesi var. Bu projenin de ilimiz genelinde uygulanması ile ilgili olarak da gerekli çalışmaları başlatacağız. "dedi. Durmuşoğlu, pandemi sürecinde başarıyla mücadele eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz'a teşekkür ederek sözlerine son verdi.

Programda konuşan Vali Dr. Erdinç Yılmaz ise "Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başlattığı sıfır atık projesi kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda Kadirli ve Sumbas ilçelerimize hizmet edecek 1800 konteynır, 2 çöp toplama kamyonu ve 1 vidanjör bugün hizmete alınıyor. Bu araçların hizmete girmesinin, hem Kadirli ilçemizde hem Sumbas ilçemizde daha yaşanabilir, daha temiz bir çevre olması açısından çok ciddi bir katkı sağlanacağını düşünüyorum. Bu araçların sağlanmasında katkı sağlayan Sayın Milletvekillerimize, İl Genel Meclisi Başkanı ve Üyelerimize, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimize çok teşekkür ediyorum. İl Özel İdaremiz Türkiye'ye örnek olacak bir anlayışla ve ciddi bir program kapsamında Osmaniye'mize ve ilçelerimize hizmet ediyor. Bu çalışmalarının sonuçlarını görüyoruz. Her alanda çalışıyorlar. Bu yaz döneminde de İl Özel İdaremiz çalışmalarını başarıyla sürdürecek. Biz de bu çalışmalarda arkadaşlarımızın yanında olacağız. "diye konuştu. Vali Dr. Erdinç Yılmaz, pandemi sürecinden de söz ederek, "Bu süreçte hep beraber mücadele ettik. Geldiğimiz noktada büyük bir başarı gösterdik. İnşallah bu şekilde tamamlayalım, ilimizde koronavirüsü tamamen sıfırlayalım. Bütün Osmaniyeli hemşerilerime teşekkür ediyorum. "dedi.

Konuşmaların ardından, Kadirli ve Sumbas İlçelerine hizmet verecek olan 2 Çöp Arabası, 1 Vidanjör ve 1800 Konteynır törenle hizmete alındı.

Kadirli ve Sumbas İlçelerine Hizmet Verecek Olan 2 Çöp Arabası, 1 Vidanjör ve 1800 Konteynır Törenle Hizmete Alındı

Mücahit Durmuşoğlu, Erdinç Yılmaz, Milletvekili, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Güncel Kadirli ve Sumbas İlçelerine Hizmet Verecek Olan 2 Çöp Arabası, 1 Vidanjör ve 1800 Konteynır Törenle Hizmete Alındı - Son Dakika


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