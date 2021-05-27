Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Taraklı Belediyesine çöp kamyonu hibe edildi - Son Dakika

Çöp kamyonunun ilçeye hayırlı olmasını dileyen Pilavcı, "Gücümüze güç katmaya, ilçemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum 'a, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilimiz ve Sakarya Milletvekilimiz Muhammed Levent Bülbül 'e teşekkür ediyorum." dedi.

İzmir'de esnafı ziyaret eden Babacan'a vatandaş tepki gösterdi: Davanı satmayacaksın, bunu yapan yanındakini de satar

Tüm ikna çabalarına rağmen, 6 katlı binanın çatısından böyle intihar etti