Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Taraklı Belediyesine çöp kamyonu hibe edildi - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Taraklı Belediyesine hibe edilen çöp kamyonu hizmete girdi.
Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı'nın talebi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belediyeye çöp kamyonu hibe edildi.
Çöp kamyonunun ilçeye hayırlı olmasını dileyen Pilavcı, "Gücümüze güç katmaya, ilçemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilimiz ve Sakarya Milletvekilimiz Muhammed Levent Bülbül'e teşekkür ediyorum." dedi.
Kaynak: AA
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