Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 81 il valiliğine korona tedbirlerine ilişkin genelge - Son Dakika

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 81 il valiliğine korona tedbirlerine ilişkin genelge
27 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 81 il valiliğine korona virüs tedbirlerini içeren genelge gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:27 Kaynak: İHA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 81 il valiliğine korona virüs tedbirlerini içeren genelge gönderdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre halkın toplu olarak bulunduğu alanlar, sık periyotlarla temizlenecek ve dezenfekte edilecek. İnsan sirkülasyonunun yoğun olduğu yerler ve binalar ile toplu taşıma araçlarına dezenfektanlar yerleştirilecek. - ANKARA
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