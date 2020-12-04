Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Derebucak Belediyesine iş makinesi desteği - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Derebucak Belediyesine iş makinesi hibe edildiği belirtildi.

Belediye Başkanı Ahmet Kısa, yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Derebucak Belediyesine hibe edilen kazıcı ve yükleyici kepçeyi teslim aldıklarını kaydetti.

Bakanlık desteği sayesinde Derebucak Belediyesinin araç filosunun kış döneminde daha da güçlü hale geldiğini belirten Kısa, "İş makinemiz ilçemize hizmet vermeye başlamıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bey ile AK Parti Konya Milletvekilimiz Tahir Akyürek Bey'e destek ve katkılarından dolayı çok teşekkür ediyor, ilçem adına şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.