Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "100 Milyon Adım 100 Bisiklet" projesinde 80 milyon adım geçildi - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, sağlıklı hayat ve temiz çevre için başlatılan "100 Milyon Adım 100 Bisiklet" projesinde 80 milyon adım geçildi.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Sağlıklı bir hayat, temiz bir çevre için başlattığımız '100 Milyon Adım' projemizde 80 milyon adımı geçtik. Haydi bu farkındalığa sen de destek ol, 100 milyon adımı birlikte tamamlayalım. Üstelik hedefimize ortak olan 100 kişiye bisiklet hediye." ifadeleri kullanıldı.

Projenin "http://100milyonadim.com" sayfasındaki bilgilere göre saat 13.00 itibarıyla 84 milyon adıma ulaşıldı.