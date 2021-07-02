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Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale İlanı (Dökmetaş Mahallesi) - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale İlanı (Dökmetaş Mahallesi)

02.07.2021 18:09
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale İlanı (Dökmetaş Mahallesi), System.String[]

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale ilanı (Dökmetaş Mahallesi)İLAN DİYARBAKIR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN4706 sayılı Kanunun Ek-3 üncü maddesi ile 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında...

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale ilanı (Dökmetaş Mahallesi)İLAN DİYARBAKIR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN4706 sayılı Kanunun Ek-3 üncü maddesi ile 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak düzenlenen Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında değerlendirilmek üzere aşağıda bilgileri yazılı mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar üzerinde gerçek ve tüzel kişiler lehine 49 (kırkdokuz) yıl süreli, bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecektir. Ekonomi Bakanlığınca (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) verilmiş yatırım teşvik belgesi sahibi olan veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere Hazine Müsteşarlığınca firma adı, yatırımın konusu, kapasitesi gibi yatırımın karakteristik değerlerini içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olan, İrtifak hakkı veya kullanma iznine konu taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı, taşınmaz maliki idarelerce bu taşınmazlara takdir edilecek rayiç değerin tarım, hayvancılık ve eğitim yatırımı için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katından az olmayan (Diyarbakır İli için toplam sabit yatırım tutarı: 500. 000, 00 (Beşyüzbin TL) az olamaz Talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülki sınırları içinde organize sanayi veya endüstri bölgesi bulunması halinde, bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş parsel bulunmaması veya bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımlardan olması şartlarını taşıyan, SON MÜRACAAT TARİHİ/ SAATİ 12. 08. 2021 Saat 17: 00 Başvuru Şekli ; İLAN DİYARBAKIR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN Usul ve Esaslarda Belirtilen Teşvikten Yararlanma Şartları ; Taahhüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini karşılayacak miktarda ve taahhüt içermeyen öz kaynağa sahip olan, Yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan eden, İhaleyi alan alıcı tarafından İrtifak hakkı bedeline ek olarak taşınmazın İrtifak hakkı bedeli üzerinden 5. 000. 000, 00 TL ye kadar kısmı için % 1 (yüzde bir), 5. 000. 000, 00 'den 10. 0000. 000, 00 TL ye kadar olan kısmı için % 0, 5 (binde 5), 10. 000. 000, 00 TL ' yi aşan kısmı için % 0, 25 (on binde yirmi beş) işlem bedeli tahsil edilecektir. Bu Usul ve Esaslarda belirtilen teşvikten; arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tabi olmayan diğer harcamalar ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve rödovans sözleşmesine bağlı olarak yapılan yatırımlar yararlanamaz. Taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı elli milyon Türk Lirasını aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finansman tablosunu veren, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen diğer şartları yerine getiren, gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir Taşınmaz için başvuruda bulunacak yatırımcılardan hangisine ve hangi tür yatırım için irtifak hakkı tesis edilmek üzere ön izin verileceğine dair karar; anılan Usul ve Esasların 14 üncü maddesine göre oluşturulan komisyonun yapacağı değerlendirme sonucu verilecektir. İrtifak hakkı tesis edilecek taşınmaz için yatırımcı tarafından imar uygulamalarının ve yapılacak tesislere ilişkin uygulama projelerinin yapılması/yaptırılması, gereken hallerde tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması/yaptırılması amacıyla fiili kullanım olmaksızın bedelsiz olarak bir yıl süreyle ön izin verilebilir ve bu süre ihtiyaç duyulması halinde bir yıl uzatılabilir. Yatırımcılar başvurularını posta aracılığı ile de yapabilirler. Ancak, posta ile yapılacak başvurularda ilgili bilgi ve belgelerin son başvuru tarih ve saatine kadar Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğüne ulaşmış olması gerekmektedir. Postada doğabilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon sorumlu değildir. Ayrıca irtifak hakkı tesisine ilişkin bütün bilgiler, www. diyarbakir. csb. gov. tr ile www. milliemlak. gov. tr adresinden ve 0 (412) 237 14 06 numaralı telefonlardan öğrenilebilir. İLAN OLUNUR

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Diyarbakır, Emlak, Milli, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale İlanı (Dökmetaş Mahallesi) - Son Dakika


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