Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden "Konya'daki kokuya" ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden 'Konya'daki kokuya' ilişkin açıklama - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden "Konya'daki kokuya" ilişkin açıklama

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 18 Aralık Çarşamba günü Konya'da hissedilen yoğun kokunun araştırıldığını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 18 Aralık Çarşamba günü Konya'da hissedilen yoğun kokunun araştırıldığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde hissedilen yoğun koku ve vatandaşların şikayeti üzerine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konuya ilişkin gerekli incelemelerin yapılması talimatını verdi.

İl Müdürlüğü'nce oluşturulan teknik ekip, "ALO 181" hattına gelen ihbarları da değerlendirerek kokunun yoğun hissedildiği bölgelerde inceleme yaptı. İncelemelerde kaynak oluşturabilecek herhangi bir tesis tespit edilemeyince, kokunun yağmur suyunu da toplayan mazgallardan geldiği kanaatine varıldı.

KOSKİ Genel Müdürlüğü yetkilileriyle yapılan görüşmede ise, atıksu arıtma tesisindeki suyun yeşile çalan bir renkte olduğu görülmesinin ardından buradan alınan numune, gerekli analizlerin yapılabilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı'na gönderildi.

Analiz sonuçlarının ardından, koku kaynağının tespiti ile ilgili çalışmalar yapılarak, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında gerekli işlemlerin yürütüleceği belirtildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aralık, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:26 Kaynak: AA
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