Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Ömür Özdil atandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Ömür Özdil atandı - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Ömür Özdil atandı

6 saat önce

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Ömür Özdil atandı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Ömür Özdil atandı, System.String[]

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Ömür Özdil atandı.


Resmi Gazete'de bazı kamu kurumlarına ait atama kararnameleri yer aldı. Atamalar kapsamında Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ömür Özdil atandı. Özdil, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde vekil müdür olarak görev yapıyordu.


Ömür Özdil Kimdir?


İlk, Orta, Lise ve Üniversite öğrenimini Ankara'da tamamlayan Ömür Özdil, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun oldu. 1997 yılına kadar özel sektörde çalışma hayatını yürüten Özdil, 1997 Yılı itibariyle Çevre Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığında Şehir Plancısı, 2006 yılı itibariyle İstanbul Çevre ve Orman İl Müdürlüğü'nde Şehir Plancısı, 2011 yılı itibariyle İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde çeşitli yıllarda İl Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 03.12.2018 tarihinden 08.05.2019 tarihine kadar Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili olarak görev yaptı. 10.05.2019 tarihinde Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili olarak görevine başlayan İl Müdürü Özdil, evli ve iki çocuk babası. - MUĞLA

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Ankara, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:37 Kaynak: İHA
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