Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Personelinden Vali Karadeniz'e Ziyaret - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Eyüp Gül ve personeli, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

1972 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan kararla, çevre kirliliğine dikkat çekmek, kirlenmeyi önleyecek çözüm yolları aramak ve yaşam alanlarının korunması için farkındalık yaratmak amacıyla her yıl 5 Haziran da kutlanan "Dünya Çevre Günü" etkinlikleri kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Eyüp Gül ve personeli, Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Gül, kurumun gerçekleştirdiği çalışmalar ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında İlimizde yapılan etkinliklere ilişkin Vali Karadeniz'e bilgi verdi.

Ziyaret sebebiyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Eyüp Gül ve personeline teşekkür eden ve çalışmalarında başarılar dileyen Vali Karadeniz, Dünya Çevre Gününün, çevre sorunları konusunda toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni ederek, 5 Haziran Dünya Çevre Gününü kutladı.