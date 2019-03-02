Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yeni Yerine Taşındı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yeni Yerine Taşındı

34 dakika önce

Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Atatürk Bulvarı üzerinde ki yeni yerine taşındı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yeni Yerine Taşındı, System.String[]
Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Atatürk Bulvarı üzerinde ki yeni yerine taşındı.

Daha önceki binanın yıkılması nedeniyle Gölbaşı Caddesi üzerinde bir binayı geçici olarak kullanan Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yeni binası tamamlandı. 2016 yılında ihalesi yapılan ve yapımı 2 yıl süren yeni hizmet binasına kurum taşındı.

Bodrum, zemin, 5 kat ve terastan oluşan yeni binada 6 adet misafirhane dairesi, yemekhane, konferans salonu, eğitim salonu, laboratuar ve personel odaları bulunuyor.

Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdulkadir Kandemir, 7 bin 691 metrekare kapalı alana sahip fiziki imkanları iyi bir binada vatandaşa en iyi hizmeti vermenin gayreti içerisinde olacaklarını kaydetti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:25 Kaynak: İHA

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