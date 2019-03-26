Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden Vatandaşlara Uyarı

Tekirdağ İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İmar Barışı kapsamında vatandaşlardan yüksek fiyat talep edilerek Yapı Kayıt Belgesi alındığı şikayetleri üzerine vatandaşlara uyarı yapıldı.

Tekirdağ İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İmar Barışı kapsamında vatandaşlardan yüksek fiyat talep edilerek Yapı Kayıt Belgesi alındığı şikayetleri üzerine vatandaşlara uyarı yapıldı.



Tekirdağ İl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Müdürlüğümüze intikal eden şikayetlerden İmar Barışı kapsamında vatandaşlardan yüksek fiyat talep edilerek Yapı Kayıt Belgesi alındığı anlaşılmaktadır. 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi son başvuru tarihi 15/06/2019, yapı kayıt bedeli son ödeme tarihi ise 30 Haziran 2019'dur. İmar Barışı başvuruları e-devlet üzerinden ücretsiz yapılmakta olup, başvurularda herhangi bir aracı ya da bürolara ihtiyaç duyulmamaktadır. Vatandaşlarımıza başvuru yaparken gerek bilgi almak, gerekse mevzuat açısından bilgiye ihtiyaç duyulması halinde 7/24 saat Alo 181 den, mesai saatlerinde ise Müdürlüğümüzün imar barışı masasından her türlü destek ücretsiz olarak sağlanmaktadır" denildi. - TEKİRDAĞ

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