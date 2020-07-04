Çevre ve Şehirilik Bakanı Kurum Yalova'da incelemelerde bulundu: (1) - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yalova'da vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda çalışma başlatacaklarını belirterek, "10 hektarlık alanda yaklaşık 587 hak sahibinin bulunduğu alana ilişkin bir dönüşüm projesi geliştiriyoruz. Bakanlık, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle bu projeyi yürütecek ve yıl sonuna kadar hak sahibi vatandaşlarımızla görüşeceğiz. İster yerinde, ister bedeli karşılığında zemin artı 3'ü, 4'ü geçmeyecek ve Yalova'ya yakışacak önemli bir projeyi yıl sonuna kadar bu görüşmeleri tamamlayıp, inşallah ihalesini de yıl sonu tamamlayıp inşaatına başlamak istiyoruz." dedi.

Yalova Valiliğini ziyaret eden Bakan Kurum, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da şifa diledi.

Kurum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ruhuna uygun bir şekilde illere giderek şehirlerin sorunlarını çözmeye gayret ettiklerini, Yalova'yı da bu kapsamda ziyaret ettiklerini söyledi.

Bugüne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Yalova'ya birçok alanda yatırım yaptıklarına işaret eden Kurum, "2023 hedefleri doğrultusunda, şehirlerimizin 50 yılını, 100 yılını planlayacak çalışmalar yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu manifesto çerçevesinde, ki bu manifesto 11 maddeden oluşuyor, çevre alanında, şehircilik alanında, yine şeffaf yönetim anlayışı alanında biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Yalova'da 1999'da meydana gelen depremde çok büyük acılar yaşandığını hatırlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Birçok ocağa ateş düştü. Tabii o gün devletimiz hızlı bir şekilde deprem dönüşümü sürecinde, Yalova'da deprem riski olan binaların dönüşüm sürecini başlattı ve bu noktada büyük bir yol kaydettik. Şimdi Merkez Mahallesi'nde bulunan binalarımızın o günkü şartlarda planları, mevcut kat yüksekliğinin altına çekilmek suretiyle bir karar alınmıştı. Yalnız vatandaşlarımızdan Belediyemize, Valimize, milletvekillerimize gelen talep doğrultusunda merkezde bir çalışma başlatacağız. Bu çalışmada açıkçası hiçbir vatandaşımız mağdur olsun istemiyoruz. Vatandaşlarımızın rızasını almak kaydıyla mevcut yükseklikleri, mevcut yoğunlukları dikkate alarak, yeni yapacağımız planlamada da donatı alanlarını düşünmek, şehre yeni yeşil alanlar, yeni okullar, yeni sosyal donatı alanları kazandıracak çalışmayı Bakanlığımız, Belediyemizle birlikte başlatacak."

Bu çerçevede Bakanlık olarak, dönüşüm çalışmasına dahil olmak isteyen vatandaşlara her türlü kira, taşınma ve benzeri yardımların yapılacağını aktaran Bakan Kurum, "Her türlü yardımı yapmak suretiyle ki yeni yönetmelikten kaynaklı imar haklarının kayıpları ile alakalı da biz gerekli maddi ve teknik desteği vermek suretiyle bir çalışma başlatacağız. Bu çalışma çerçevesinde de dönüşmek isteyen vatandaşlarımıza her türlü kolaylığı yapmak istiyoruz. Tabii bu kolaylığı yaparken de mevcut yükseklikler, şehrin silüeti, şehirdeki yoğunluk, tüm detaylar düşünülecek. Biz de maddi ve teknik anlamda her türlü desteği vereceğiz. Bu projeyi Yalova Belediyemiz ve Bakanlığımız birlikte yürütüyor olacak." diye konuştu.

Kurum, merkez Bağlarbaşı Mahallesi'nde de bir dönüşüm projesi yapacaklarını belirterek, "10 hektarlık alanda yaklaşık 587 hak sahibinin bulunduğu alana ilişkin bir dönüşüm projesi geliştiriyoruz. Bakanlık, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle bu projeyi yürütecek ve yıl sonuna kadar hak sahibi vatandaşlarımızla görüşeceğiz. İster yerinde, ister bedeli karşılığında zemin artı 3'ü, 4'ü geçmeyecek ve Yalova'ya yakışacak önemli bir projeyi yıl sonuna kadar bu görüşmeleri tamamlayıp, inşallah ihalesini de yıl sonu tamamlayıp inşaatına başlamak istiyoruz." bilgisini paylaştı.

"Edirne'den çıkıp Hakkari'ye kadar vatandaşlarımız bisikletle gitsin istiyoruz"

100 Bin Sosyal Konut Projesini anımsatan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda 81 ilimizde projeler geliştiriyoruz. Yalova'mızda da bu kapsamda 300 konut, Kazımiye Mahallesi'nde inşası gerçekleşecek ve 18 Haziran'da da kuralarını Yalova'mızda çekmiş olacağız. Biliyorsunuz 400 yataklı bir devlet hastanesi inşaatı devam ediyor. 2021 Aralık ayına bitirilmesi planlanıyor ve bu çerçevede hastanemizin etrafındaki yollarla ilgili yine belediyemize gelen bir talep var. Bu yolları da yapımı noktasında Belediyemizle birlikte Bakanlığımız altyapı çalışmaları yapacak. Hem yağmur suyu hem kanalizasyon hem yolların yapımı noktasında Belediyemizde Bakanlığımız bu projeyi birlikte yürütüyor olacak."

Kurum, "81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle yola çıktık." diyerek, "23 tane millet bahçesi açılışını gerçekleştirdik. Bu çerçevede yeşil Yalova'ya daha fazla yeşil alan kazandırmak amacıyla da eski devlet hastanemizin hemen arkasında bulunan Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki 113 dönümlük alanı millet bahçesi yapıyoruz. içinde yürüyüş yollarının, bisiklet yollarının olduğu, millet kıraathanesinin olduğu, vatandaşlarımızın burada 7 gün 24 saat vakit geçireceği millet bahçesini inşallah Yalova'mıza kazandıracağız. Bu projenin yapımını da bakanlığımız TOKİ eliyle yaptıracak ve Yalovalı vatandaşlarımıza İnşallah 2021 sonuna kadar da hizmete açmış olacak." ifadelerini kullandı.

Çiftlikköy'den başlayıp Yalova Üniversitesine kadar 20 kilometrelik bir bisiklet aksını projelendirdiklerini açıklayan Kurum, şunları kaydetti:

"Çok önemli bir aks olacak ki biliyorsunuz 81 ili birbirine bağlayan bir master plan yaptık. Bu çerçevede Edirne'den çıkıp Hakkari'ye kadar vatandaşlarımız bisikletle gitsin istiyoruz. Bu noktada bu projenin bir parçası olacak Çiftlikköy ve Yalova Üniversitesi arasındaki 20 kilometrelik mesafede Belediyemiz ve Bakanlığımız, İller Bankası Genel Müdürlüğümüz eliyle bir proje gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda ilk etapta 10 kilometrelik kısmına bu yıl başlayacağız ve 2 milyon lirası hibe, 3 milyon lirası da belediyemize kredi desteği olmak suretiyle bisiklet yolunun yapımına bu yıl içerisinde başlayıp en kısa zamanda vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız."

Kirazlı mevkisinde Sıfır Atık Projesi kapsamında, belediyle daha önce bir proje başlattıklarını hatırlatan Kurum, "Atıklarımızı kaynağında ayrıştırmak ve geri dönüşüme göndermek suretiyle bir proje geliştiriyoruz. Bu çerçevede ilk önce şehrin içindeki alanlarda atıklarımızı ayrı ayrı toplayacak ünitelerimizi şehrin önemli noktalarına koyacağız ve akabinde de entegre atık yönetim merkezi inşaatını yapacağız ve burada transfer istasyonu ile birlikte atıklarımızı burada ayrıştırıp geri dönüşüme göndermiş olacağız. Bu proje 4 milyon liralık bir proje. Bu kapsamda 2 milyon lirası hibe 2 milyon lirası kredi olmak üzere Belediye'miz ile birlikte bu projeyi de gerçekleştiriyor olacağız." diye konuştu.

(Sürecek)