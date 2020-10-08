Çevre ve üretim bilinci Kalekim'e "Sıfır Atık Belgesi"ni getirdi - Son Dakika

Çevre ve üretim bilinci Kalekim'e "Sıfır Atık Belgesi"ni getirdi

08.10.2020 10:35
Çevre ve üretim bilinci Kalekim'e

Çevre Bakanlığı'nın Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirdiği uygulamalarıyla, Isparta fabrikasına "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

Çevre Bakanlığı'nın Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirdiği uygulamalarıyla, Isparta fabrikasına "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

Kalekim'den yapılan açıklamaya göre, çevrenin korunması ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması konularında gösterdiği çabalardan dolayı 2012 yılında "En Temiz Sanayi Tesisi" ödülünü alan Kalekim Isparta fabrikası, şimdi de sıfır atık yönetimi çalışmalarıyla "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

"Başka bir dünya yok, dünyayı kurtarabilmek için yapılacaklar çok"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu Kalekim'in çevre politikası ve sürdürülebilirlik yaklaşımı hakkında bilgi verdi. Karaoğlu, şunları aktardı:

"Kaynakların, sağlıklı ve verimli bir biçimde kullanılması, atıkların kaynağında azaltılması ve ayrıştırılarak geri kazanılması kapsamında yaptığımız sıfır atık yönetimi çalışmaları neticesinde bu belgeyi almaya hak kazandık. Sektöre liderlik eden bir şirket olarak, toplumsal sorumluluk anlayışımız konusunda özenli olmaya gayret gösteriyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine en doğru cevabı verebilmek için tüm faaliyet alanlarımızda 'Daima en iyi' olmayı ilke ediniyoruz. Şirket olarak, ülkemizde sürdürülebilir bir büyümeyi başarmanın yolunun sürekli iyileştirme ve geliştirmeden geçtiğinin bilincindeyiz. Bu nedenle, 'Başka bir dünya yok, dünyayı kurtarabilmek için yapılacaklar çok' prensibinden hareketle, doğal kaynak kullanımında oldukça duyarlıyız. Atıklarımızı kaynağında ayrıştırıp tekrar doğaya kazandırma çalışmaları yapıyoruz. Yasal mevzuatlara uyum çerçevesinde, çevre, eğitim, iş sağlığı ve güvenliği, müşteri memnuniyeti konularında sorumluluğumuzun farkında bir firma olarak, sürekli en iyiyi hedefliyoruz."

Açıklamada verilen bilgiye göre, "Sıfır Atık Belgesi" sıfır atık konusunda kendi bünyesinde çalışma ekibini oluşturan, yönetmelikte belirtilen değerlendirilebilir atıkların ayrı toplama sistemini kuran, sistemin kurulması ve işletilmesine ilişkin eğitimlerini tamamlayan, sıfır atık bilgi sistemine kaydolarak veri girişi sağlayan kurum/kuruluş ve mahalli idarelere veriliyor.

Isparta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çevre ve üretim bilinci Kalekim'e 'Sıfır Atık Belgesi'ni getirdi - Son Dakika

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